Ради строительства гостиницы в тихом сквере срубили 20 деревьев

Вырубка деревьев в сквере 40-летия Победы
Вырубка деревьев в сквере 40-летия Победы

В части сквера 40-летия Победы в Заельцовском районе Новосибирска срубили 20 деревьев — на их месте построят гостиницу.


Деревья срубили 18 июля, рассказал НГС.НОВОСТИ житель дома № 2 на ул. Серебряные Ключи Сергей Ращукин.


«На этом пятаке, где детская площадка, вырубили часть сквера. С вышкой подъехали, под корень всё вырубили. Там даже больше 20 деревьев было: и фруктовые, и клёны, рябины. Там всё чисто, аккуратно, местные жители клумбы разбивали. А тут эту зону таким варварским способом уничтожили и хотят гостиницу выстроить. Мест в городе не осталось больше», — рассказал Сергей Ращукин. Рабочие, рубившие деревья, заявили, что у них есть на это разрешение, а на этом месте будет построен отель, добавил Ращукин.


Жильцы дома считают участок, оставшийся без зелени, частью сквера. Но в мэрии говорят, что формально он к нему не относится.


В главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска НГС.НОВОСТИ пояснили, что граничащий со сквером участок земли в 1,5 тыс. кв. м у дома по ул. Дуси Ковальчук, 412 в мае 2015 года сдан в аренду ООО «МК-ТОР». Эта компания получила землю для строительства «здания административного назначения с подземной автостоянкой». В конце прошлого года назначение участка было изменено — теперь тут можно строить гостиницу с подземной автостоянкой. Разрешение на строительство «МК-ТОР» получила в апреле 2017 года.


Соседний участок действительно отдан под сквер, и «на территории рекреационных зон не допускается строительство новых объектов, не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного назначения», сказали в мэрии.


Срубленные деревья в сквере
Срубленные деревья в сквере


Депутат Совета депутатов Новосибирска по округу № 10 Олег Шестаков рассказал НГС.НОВОСТИ, что на благоустройство сквера были потрачены бюджетные деньги. Он называет вырубку деревьев неправильной. «Сейчас мы разбираемся, почему не прошли общественные слушания общегородские и на каком основании выделялся земельный участок. Я не понимаю, что там будет делать гостиница. Однозначно, там будет и сауна, и ресторан. Это тихое место, граничит с городской больницей, сквером, с другой стороны — гаражи капитальные, заправка», — отметил Олег Шестаков.


Депутат добавил, что уже обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку строительства на этом месте, но ответа ещё не получил.


По данным «СПАРК», директором ООО «МК-ТОР» является Андрей Кравцов. Связаться с ним корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.


Жители Новосибирска периодически сталкиваются с вырубкой скверов около их домов, например, недавно в Ленинском районе ради новой частной поликлиники вырубили сквер, убрали детскую площадку и оставили жителей без парковки.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Сергеем Ращукиным

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