«Паркуйся у входа, ничего не будет»: новосибирец привез священника на приём к врачу и лишился машины

С парковкой возле поликлиники № 1 всегда проблемы

Днём 19 июля с парковки поликлиники № 1 на ул. Серебренниковской эвакуировали машину прихожанина из Краснообска, который привёз 79-летнего священнослужителя с инвалидностью на приём к врачу.





Машину забрали, потому что она была припаркована на месте для инвалидов, рассказал НГС.НОВОСТИ владелец авто.





«Я прихожанин Сергиево-Казанского собора, он находится в Краснообске. Привёз батюшку в поликлинику — он почти не ходит самостоятельно, инвалид. Места не было припарковаться, батюшка сказал — а припаркуйся у входа, я же инвалид, ничего не будет. Мы пошли на приём. Выходим — машины нет. Как везти его обратно неходячего — не знаю, ищу сейчас знакомых, кто может довезти», — рассказал Сергей Каргополов.







Мужчина подсчитывает: чтобы вернуть авто, ему нужно заплатить около 10 тыс. руб. «У меня не было наклейки на авто, я же не инвалид сам. Придётся штрафы платить, за стоянку ещё», — прикинул Каргополов.







Главврач поликлиники № 1 Сергей Дорофеев считает, что от эвакуации могла спасти справка, выписанная в регистратуре. «Совет тут один в этой ситуации — не ставить машины на парковку для инвалидов. Можно зайти в поликлинику и попросить бумагу, что вы привезли инвалида — на лобовом стекле её разместить со своими контактами. Хотя мне кажется, это может не подействовать на службу эвакуации. У нас до смешного иногда доходит — в этом месяце у нас увезли с парковки машину медицинской помощи», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Сергей Дорофеев.





На парковку возле поликлиники вмещается примерно 20 машин — Дорофеев признает, что этого катастрофически не хватает. «Врачи стараются не ездить на машинах на работу, места правда мало. Рядом находится бизнес-центр с подземной парковкой, но там стоянка платная», — добавил главврач.





В Новосибирске довольно жестко борются с парковкой на местах для инвалидов. А месяц назад возле мэрии места для них выкрасили в красный цвет, чтобы водители не ставили туда свои авто по ошибке.