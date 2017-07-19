В «СИБЭКО» назвали даты новых отключений горячей воды

Отключение горячей воды на следующей неделе займёт 6 дней

На следующей неделе компания АО «СИБЭКО» начнёт новый этап теплоиспытаний в Новосибирске.







В этот раз испытания пройдут в зоне ТЭЦ-2 на улицах трёх районов города — Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного. Горячую воду отключат с 24 по 29 июля.







«Обращаем внимание, что отключение горячего водоснабжения коснётся жителей улиц в Железнодорожном районе, в Ленинском и Октябрьском районах во время гидравлических испытаний горячее водоснабжение прерываться не будет», — рассказали в пресс-службе компании.







Таким образом, на следующей неделе горячей воды не будет на ул. Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Шамшурина, Комсомольском проспекте и пр. Димитрова.







В Ленинском районе энергетики будут проверять сети на ул. Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста, а в Октябрьском районе — на ул. Большевистской.





В «СИБЭКО» добавили, что испытания с отключениями горячей воды закончатся в июле.







Предыдущий этап отключений начался 11 июля, он также был в зоне ТЭЦ-2.