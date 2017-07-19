Слушают по всей стране: «Яндекс» назвал самую популярную группу из Новосибирска

Новосибирскую группу Hi-Fi любят не только на родине, но и в других регионах
Новосибирскую группу Hi-Fi любят не только на родине, но и в других регионах

Аналитики компании «Яндекс» выяснили, кто из новосибирских музыкантов популярнее всего в России.


«Считается, что больше всего музыкантов любят в их родных городах или поблизости — особенно пока они ещё не стали звёздами первой величины. Чтобы это проверить, мы изучили данные Яндекс.Музыки и выяснили, в каких регионах кого больше слушают», — пояснили авторы исследования.


Всего исследование охватило 769 русскоязычных музыкантов и групп, в том числе 14 исполнителей из Новосибирской области. Чтобы оценить их популярность, аналитики учли число прослушиваний на сервисе Яндекс.Музыка за полгода.


Оказалось, что новосибирских исполнителей на родине действительно любят сильнее. Так, рок-группу «Буерак» (462-е место в общероссийском топе) в Новосибирской области включают в 1,5 раза чаще, чем в среднем по стране. Меньше всего из местных музыкантов новосибирцы любят Сергея Любавина — автора-исполнителя любовно-романтического шансона. На родине его слушают на 20 % реже, чем по России в целом.


«Чем выше позиция исполнителя в общероссийском топе, тем равномернее его популярность. Звёзд первой величины всюду любят примерно одинаково. Например, самых известных местных музыкантов — группу Hi-Fi (67-е место по России) — в Новосибирской области слушают примерно столько же, сколько и в других регионах», — рассказала НГС.НОВОСТИ региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.


Hi-Fi по общему количеству прослушиваний оказался самым популярным музыкальным коллективом из Новосибирской области. На 2-м месте — Пелагея, на 3-м — Сергей Любавин. Также в топ-10 исполнителей родом из Новосибирской области вошли экс-солист Hi-Fi Митя Фомин, Александр Пушной, Шура, Элджей, Янка Дягилева, группы «Калинов мост» и «Буерак».



«Исполнителей из Новосибирской области любят также в Мордовии, Забайкальском крае и Вологодской области. В целом же в большинстве регионов новосибирскими музыкантами и группами интересуются примерно одинаково — разве что на Кавказе их включают реже», — отмечает Молодан. 


Одна из самых популярных новосибирских исполнительниц — Пелагея — приедет на родину в сентябре, чтобы спеть на праздничных концертах к 80-летию Новосибирской области.

Ольга Хмелевская
Фото Владимира Вяткина (РИА Новости)

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