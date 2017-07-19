«После дней в вонючих вагонах»: британский рокер рассказал о поездке в Новосибирск

Британский музыкант обрадовался морозной свежести Новосибирска «после вонючих вагонов»

Лидер лондонской инди-рок-группы Bombay Bicycle Club Джек Стедмен рассказал ведущему британскому изданию The Guardian о кругосветном путешествии, в том числе по Транссибу.





Статья о поездке Стедмена вышла 18 июля на сайте издания.





«В 2015 году я решил отправиться в Северную Америку, но при этом поехать на восток, не перемещаясь на самолётах. В предыдущие 2 года я всё время был в разъездах, и мне хотелось побыть с собой наедине. Я немного фанатею от путешествий на поезде и всегда хотел проехать по Транссибирской магистрали — мне нравится бездельничать, но при этом двигаться вперёд», — пишет Стедмен.







Поездка началась в Великобритании — потом музыкант поехал через Россию, Японию, Китай и Южную Корею наземным транспортом, а затем через Тихий океан на корабле добрался до США и далее до Нью-Йорка. Примечательно, что из всей российской части маршрута в публикации Стедмен отметил только несколько мгновений на вокзале Новосибирск-Главный, не упомянув другие остановки на российской части маршрута.







Джек Стедмен на сайте The Guardian





Джек Стедмен известен как лидер лондонской инди-рок-группы Bombay Bicycle Club, созданной в 2005 году. В прошлом году группа объявила фанатам, что каждый из основателей группы будет заниматься сольными проектами. В частности, Стедмен теперь пишет музыку под псевдонимом Mr Jukes. В статье The Guardian говорится, что исполнитель искал вдохновение в кругосветном путешествии именно для этого проекта.





Музыкант опубликовал в The Guardian несколько снимков, сделанных на вокзале Новосибирск-Главный. «Новосибирский вокзал, где у нас было достаточно времени, чтобы выйти на улицу и размять ноги.





Как вы можете видеть, на улице было –28 градусов. После дней в душных и вонючих вагонах это было освежающе», — описал первые впечатления от новосибирской погоды британский музыкант.







Также Стедмена удивило, что между вагонами с потолка свисают сосульки, а в тамбурах можно охлаждать напитки. «Я оставил там пиво», — откровенно признался музыкант.





Лидер лондонской рок-группы — не первый музыкант, путешествующий по Транссибу через Новосибирск. К примеру, группа Placebo после железнодорожного путешествия упомянула город в своём документальном фильме, а группа The Prodigy показала в одном из своих последний клипов станцию метро.