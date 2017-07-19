«После дней в вонючих вагонах»: британский рокер рассказал о поездке в Новосибирск

Британский музыкант обрадовался морозной свежести Новосибирска «после вонючих вагонов»
Британский музыкант обрадовался морозной свежести Новосибирска «после вонючих вагонов»

Лидер лондонской инди-рок-группы Bombay Bicycle Club Джек Стедмен рассказал ведущему британскому изданию The Guardian о кругосветном путешествии, в том числе по Транссибу.


Статья о поездке Стедмена вышла 18 июля на сайте издания.


«В 2015 году я решил отправиться в Северную Америку, но при этом поехать на восток, не перемещаясь на самолётах. В предыдущие 2 года я всё время был в разъездах, и мне хотелось побыть с собой наедине. Я немного фанатею от путешествий на поезде и всегда хотел проехать по Транссибирской магистрали — мне нравится бездельничать, но при этом двигаться вперёд», — пишет Стедмен. 


Поездка началась в Великобритании — потом музыкант поехал через Россию, Японию, Китай и Южную Корею наземным транспортом, а затем через Тихий океан на корабле добрался до США и далее до Нью-Йорка. Примечательно, что из всей российской части маршрута в публикации Стедмен отметил только несколько мгновений на вокзале Новосибирск-Главный, не упомянув другие остановки на российской части маршрута.


Джек Стедмен на сайте The Guardian
Джек Стедмен на сайте The Guardian


Джек Стедмен известен как лидер лондонской инди-рок-группы Bombay Bicycle Club, созданной в 2005 году. В прошлом году группа объявила фанатам, что каждый из основателей группы будет заниматься сольными проектами. В частности, Стедмен теперь пишет музыку под псевдонимом Mr Jukes. В статье The Guardian говорится, что исполнитель искал вдохновение в кругосветном путешествии именно для этого проекта. 


Музыкант опубликовал в The Guardian несколько снимков, сделанных на вокзале Новосибирск-Главный. «Новосибирский вокзал, где у нас было достаточно времени, чтобы выйти на улицу и размять ноги.


Как вы можете видеть, на улице было –28 градусов. После дней в душных и вонючих вагонах это было освежающе», — описал первые впечатления от новосибирской погоды британский музыкант.


Также Стедмена удивило, что между вагонами с потолка свисают сосульки, а в тамбурах можно охлаждать напитки. «Я оставил там пиво», — откровенно признался музыкант.


Лидер лондонской рок-группы — не первый музыкант, путешествующий по Транссибу через Новосибирск. К примеру, группа Placebo после железнодорожного путешествия упомянула город в своём документальном фильме, а группа The Prodigy показала в одном из своих последний клипов станцию метро.

Наталья Гредина
Скриншоты с сайта The Guardian

Прочтений: 12033
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (77)77
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Приоритет «СИБЭКО» — диалог с потребителем
20 июля пройдёт онлайн-конференция начальника управления по работе с физическими лицами АО «СИБЭКО»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено