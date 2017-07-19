Новосибирцы ринулись летать в Корею и на Алтай

Этим летом новосибирцы стали чаще летать в Салехард, Душанбе и Сеул
Этим летом новосибирцы стали чаще летать в Салехард, Душанбе и Сеул

Аэропорт Толмачёво подвёл итоги работы за первую половину 2017 года — новосибирцы стали летать за границу намного чаще, чем год назад.


Всего за полгода из Толмачёво вылетел 11 331 самолёт. Через аэропорт прошло 2 млн 155 тыс. 742 пассажира — это на 25,9 % больше, чем в январе-июне прошлого года.


«Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1 496 237 человек (+17,9 %), на международных — 659 505 (+48,5 %)», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аэропорта.


Только за июнь услугами аэропорта воспользовались больше 478 тыс. пассажиров, а популярность некоторых направлений подскочила в разы по сравнению с июнем 2016 года.


«Самыми динамичными направлениями июня стали Салехард (рост пассажиропотока более чем в 10 раз), Ростов-на-Дону (+378 %), Горно-Алтайск (+244 %), Тюмень (+203 %), Екатеринбург (+101 %), Сеул (+295 %), Фергана (+165 %), Наманган (+81 %), Астана (+70 %) и Душанбе (+25 %). При этом рост пассажиропотока по направлениям дальнего зарубежья в июне составил 61 %, а по итогам полугодия — 75 %», — рассказали в аэропорту Толмачёво.


2-миллионного пассажира аэропорт Толмачёво принял 21 июня — на месяц раньше, чем в прошлом году.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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