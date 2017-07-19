В области ликвидируют 2 министерства — сократят 15 человек

Новое министерство официально появится в сентябре

В сентябре в Новосибирской области появится новое министерство труда и социального развития — оно объединит 2 ведомства, в которых сократят лишь 15 человек.





«Кого может коснуться оптимизация... Это подразделения двух министерств, которые отвечают за финансово-хозяйственную деятельность, экономический блок, "правовики", "контрольщики", "организационщики" (сотрудники правовых, контрольных и организационных управлений. — А.Б.)», — сообщил 19 июля заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков.







По его словам, в общей сложности после ликвидации министерства труда и министерства социального развития под сокращение попадут 15–17 человек. Сейчас в упразднённых ведомствах работают 254 человека.







Также вице-губернатор уточнил, что сокращение не коснётся сотрудников отдела выплат пособий — сотрудники всех 47 отделов останутся на своих местах.





После создания нового ведомства встанет вопрос о назначении министра — рассматривается 3–4 кандидатуры, добавил Титков. Сейчас министерство труда НСО возглавляет Игорь Шмидт, министерство социального развития — Сергей Пыхтин. Сам Александр Титков предложил губернатору Владимиру Городецкому назначить на новую должность действующего замминистра соцразвития Елену Бахареву. «По другим кандидатурам трудно сказать, какое решение примет Игорь Шмидт. Ну и решение Сергея Иосифовича (Пыхтина. — А.Б.) — он сейчас находится на больничном — любое решение может быть только после прекращения его больничного», — пояснил заместитель губернатора.





Два министерства были упразднены в начале июля — губернатор области Владимир Городецкий объяснил, что структура правительства меняется для удобства работы с федеральными чиновниками. Министр социального развития НСО Сергей Пыхтин, который находится на больничном уже больше года, оказался вовлечён в крупный коррупционный скандал. Прокуратура установила, что на пасеке 67-летнего министра в Тогучине работали сотрудники учреждения, подведомственного министерству соцразвития. Надзорное ведомство внесло представление министру. Владимир Городецкий, в свою очередь, пообещал принять решение в отношении Сергея Пыхтина, когда он выйдет с больничного. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на пасеке Сергея Пыхтина прошлым летом — тогда министр опроверг обвинения в свой адрес.