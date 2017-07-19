Беседки строгого режима: на берегу Обского моря появились клетки для отдыхающих

Новые беседки пока закрыты для посетителей
Новые беседки пока закрыты для посетителей

В новосибирском парке «У моря Обского» появились странные металлические беседки, которые закрыты на висячие замки — жители микрорайона ОбьГЭС сравнивают их с клетками для хищников и называют «беседками строгого режима».


«Это не парковые беседки, не муниципальные, это беседки арендатора. Почему он такими их сделал? Потому что люди, которые отдыхают, бывают не очень культурными, ломают, поджигают те конструкции, которые состоят из дерева», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор парка Андрей Шемельков.


5 решётчатых беседок с двускатными крышами появились рядом с пляжем около недели назад. Их внешний вид обсуждают в паблике «На ОбьГЭСе» — жители микрорайона пытаются понять, почему они так выглядят, и придумать им шутливые названия. Среди вариантов — «Беседки строгого режима», «Зелёная миля», «Курятник», «КПЗ» (камера предварительного заключения. — Е.Г.).


«Это антивандальная форма. Кроме того, удобно для чего — много людей ходят на пляж, если пошли, закрылись, пришли — открылись. Спокойно вещи могут там оставить. Это сделано для безопасности», — объяснил НГС.НОВОСТИ предприниматель Сосо Серобян, который поставил беседки.


Предприниматель добавил, что раньше на этом месте стояли деревянные домики — их ставили другие владельцы, однако их уничтожили хулиганы. «Туда приходили пьяные и алкаши, без спроса садились, потом сломали всё. Если так каждый раз ставить, то придётся полицию вызывать», — заметил Серобян.


Бизнесмен не согласен с тем, что беседки похожи на клетки. По его словам, они ещё не готовы и в этом сезоне не откроются. «Там ещё не доделано: свет надо провести, по бокам обшивать, мангал поставить, удобства чтобы были, умывальники», — объяснил Серобян.


Деревянные беседки, которые были в парке прежде, уничтожили вандалы
Деревянные беседки, которые были в парке прежде, уничтожили вандалы


Всего в парке поставили 5 беседок
Всего в парке поставили 5 беседок


Беседки для безопасности закрываются на замки
Беседки для безопасности закрываются на замки


Владельцы намерены украсить беседки
Владельцы намерены украсить беседки


Меры против вандалов принимают и в других парках. Например, в конце весны администрация Центрального парка решила заказать фонари с плафонами из антивандального пластика.

Елена Громкова
Фото vk.com/naobgese

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