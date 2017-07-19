Под Коммунальным мостом нашли тело мужчины

Мужчина прыгал с опоры моста во время купания рядом с городским пляжем «Наутилус»

Утром 18 июля на городском пляже «Наутилус» очевидцы заметили в воде у Коммунального моста тело молодого мужчины, они вызвали спасателей.







«Накануне мы уже проводили его поиски по заявке от полиции. До этого в полицию обратились двое его друзей, которые плавали с ним накануне на городском пляже. Мужчине на вид 25–30 лет.





При опросе его приятелей они говорили, что просто купались, когда обнаружили, что их друг пропал. Другие очевидцы рассказали, что все трое мужчин прыгали с опоры моста — там метров 6 высоты.





В результате все трое прыгнули, а последний прыгнул и не вынырнул», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.







Спасатели нашли тело возле опоры моста и достали его на берег, а затем передали его полиции для выяснения всех обстоятельств гибели.







Это не первый случай гибели новосибирца в воде по неосторожности во время купания с начала лета. Месяц назад, 18 июня, 41-летний мужчина нырнул в воду с высокого парапета в Советском районе Новосибирска и погиб.