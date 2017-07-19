Ливни и грозы задержатся в Новосибирской области

Циклон остаётся в Новосибирской области
Циклон остаётся в Новосибирской области

В ближайшие трое суток в Новосибирской области сохранится пасмурная погода: синоптики прогнозируют ливни на фоне тепла.


«Над нами по-прежнему удерживается область низкого атмосферного давления, выраженная до больших высот, т.е. циклон, вихрь с вращением ветра против часовой стрелки. В этом циклоническом поле, циклонической депрессии формируются вторичные фронты, линии неустойчивости. И это обуславливает развитие кучево-дождевых облаков достаточно большой мощности, выпадение ливневых грозовых дождей разной интенсивности — от слабых до сильных. Вчера, например, сильный дождь отмечался в районе Искитима», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, пока в регион не поступают тропические воздушные массы из районов Средней Азии. Поэтому в ближайшие трое суток, с 20 по 22 июля, температура в Новосибирской области будет ниже климатической нормы для этих дней. Ночью ожидается +9…+16 градусов, днём +21…+28.


Судя по данным на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, примерно такая же погода ожидается 19–21 июля и в Новосибирске: местами пройдут небольшие дожди, также возможны грозы.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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