Повар открыл на «Студенческой» итальянское кафе с лопатами на стенах

Порция пасты в пастерии стоит около 300 руб. Фото Стаса Соколова

Вчера, 18 июля, в торговом центре «Амстердам» на ул. Геодезической открылось заведение Mama Mulino, формат которого создатели определили как «пастерия».







Mama Mulino открылась на втором этаже ТЦ. Создатель кафе — профессиональный повар Илья Левашенко, который, по его словам, раньше работал в известных новосибирских заведениях — «На даче», «Каприччио», «Бродячая собака» и т.д. Mama Mulino — его первый собственный ресторанный проект.





Mama Mulino открылось в ТЦ «Амстердам». Фото Стаса Соколова





В зале примерно 50 посадочных мест, потолок декорирован плетёнными корзинами, а одну из несущих колонн здания декораторы превратили в мельницу. В кафе — открытая кухня, отделённая от зала проходом.





Интерьер Mama Mulino. Фото Стаса Соколова





Формат заведения создатель определил непривычным для российской публики словом «пастерия» — т.е. кафе, где прежде всего готовят пасту. Этого блюда в Mama Mulino, действительно, порядка 15 видов — от 250 до 490 руб. за 350-граммовую порцию. Макаронные изделия для пасты в заведении делают сами. Пекут в Mama Mulino и пиццу, как говорит владелец, «в неаполитанском стиле», т.е. с пышными бортиками. Цены начинаются с 335 руб. В заведении установлена электрическая, а не дровяная печь.





Пицца Mama Mulino за 525 руб. Фото Стаса Соколова





Алкоголя в пастерии пока нет — до начала августа заведение работает в тестовом режиме. Меню бизнес-ланча тоже отсутствует, но первые две недели работы посетителям обещают 30 % скидку на всё меню.





Стены в заведении украшены декоративными лопатами для пиццы и скалками. Фото Стаса Соколова





Район «Студенческой» в последнее время очень активно обживают рестораторы. В том же ТЦ «Амстердам» в этом году открылись сетевая кондитерская «Кофебулка» и закусочная «Генрих I». Неподалёку отсюда этим летом уже начали работать бургерная «Русский лютый» и кафе здоровой еды «То что можно».