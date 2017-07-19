Новосибирские компании перестали издеваться над соискателями

После стресс-интервью соискатели отказывались от работы

Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру выяснили у новосибирских работодателей, как они проверяют кандидатов на вакантные должности.







«По результатам опроса, проведенного среди 248 новосибирских компаний, стало известно, что в случае интереса 91 % работодателей проводят личное интервью с кандидатами», — рассказали про итоги исследования специалисты портала.







При этом только в 14 % новосибирских компаний сохранилась практика стресс-интервью, то есть собеседований для проверки стрессоустойчивости, выдержки и умения находить выход из конфликтных ситуаций.





«Еще несколько лет назад она была популярна, но большинство в итоге просто отказывались от работы после таких испытаний», — выяснили исследователи.







Вторым по популярности способом оценки стал сбор рекомендаций с прошлых мест работы, к нему прибегают 41 % компаний. «Если кандидат претендует на должность руководителя или специалиста, то рекомендации берут в 2 раза чаще, чем если на должность служащего или рабочего», — уточнили в Зарплате.ру.







26 % работодателей просят кандидатов выполнить тестовые задания, связанные с будущей деятельностью. Оказалось, что уже на этом этапе часть соискателей отсеивается сама, отказываясь его выполнить.







Тесты на профпригодность и оценку качеств личности применяют 25 % новосибирских компаний, а вот тест на IQ просят пройти только 4 % работодателей. Массовые собеседования с участием сразу нескольких кандидатов и созданием конкурентной среды проводит каждая восьмая компания.





На прошлой неделе Зарплата.ру выясняла, знают ли новосибирцы, как им оплачивают проведённые на больничном дни.