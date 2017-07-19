В Кировском районе подожгли припаркованный «Ниссан»





Припаркованный «Ниссан» загорелся в 4-м часу ночи

Ночью 19 июля на ул. XX Партсъезда в Кировском районе Новосибирска вспыхнул припаркованный «Ниссан Теана», огонь перекинулся на соседний автомобиль.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в 3:57 пожарные получили сообщение о том, что на ул. XX Партсъезда горит автомобиль «Ниссан Теана». В 4:04 пожарные уже были на месте. Когда они приехали, автомобиль был полностью охвачен огнём.







В 4:10 пожарные потушили открытый огонь, а ещё спустя 10 минут — полностью справились с пожаром. К этому времени огонь успел повредить не только «Ниссан Теана», но и стоящую рядом «Тойоту Калдина»: у неё обгорели капот и передний бампер.







«Наиболее вероятная причина пожара — поджог», — сообщили в МЧС.







Очевидцы в соцсетях утверждают, что на сгоревшем «Ниссане» были номера 86-го региона. Машина восстановлению не подлежит.





Последствия пожара





Ещё одно похожее происшествие случилось на выходных на пл. Сибиряков-Гвардейцев: там вспыхнул автомобиль известной службы такси. В МЧС сообщали, что машина загорелась «из-за технической неисправности».