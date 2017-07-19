Неопытный водитель «Форда» устроил массовое ДТП с припаркованными машинами

Последствия аварии
Последствия аварии

Ночью 19 июля работник автомойки устроил массовое ДТП на территории ЖК «Оазис» в Октябрьском районе Новосибирска.


О произошедшей аварии в редакцию НГС.НОВОСТИ написал читатель Сергей Мёдов, снимающий квартиру в ЖК «Оазис». По его словам, ДТП произошло около 2 часов ночи: водитель «Форда Эскорт» протаранил 6 автомобилей, припаркованных вдоль узкой дороги возле дома № 29 на ул. Лескова.


«Сильно газуя, водитель резко снимал авто с ручного тормоза и на полном ходу въезжал в автомобили жителей комплекса. Протаранив последний, шестой по счёту, автомобиль, "Форд" нарушителя заглох», — утверждает читатель.


По его словам, некоторые машины получили сильные повреждения. «В частности, серебристая Toyota Corolla помята сзади включая крышку багажника, фонари и бампер, и от удара "Форда" по инерции протаранила BMW X3», — описал ситуацию очевидец.


Как пояснили НГС.НОВОСТИ на автомойке «Аквамарин», где работает виновник ДТП, водитель «Форда» был абсолютно трезвым, а аварию устроил из-за нехватки опыта. 


«Просто водить не умеет. Купил автомобиль себе и решил поехать на нём домой. <...> Машина на механике. Если сталкивались сами с механикой, то поймете, что не каждый может, а тем более человек не ездил. Выехал, там поворот крутой и пошла дорога в горку, вот он выехал, наверное, передачи попутал или ещё что-то. <...> Человек адекватный, но, видать, замешкался», — сообщили на автомойке.


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что пока в их базе подробностей этого происшествия нет.


Авария произошла на территории ЖК «Оазис»
Авария произошла на территории ЖК «Оазис»


Это далеко не первый случай в Новосибирске, когда в авариях страдают припаркованные машины. Например, ночью 15 июня эвакуатор протаранил 7 припаркованных автомобилей на ул. Сухарной.

Ольга Хмелевская
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