Молодой новосибирец пропал по дороге на работу

Пропавший Виталий Фоменко
Пропавший Виталий Фоменко

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 24-летнего Виталия Фоменко, который пропал в Центральном районе двое суток назад.


Утром 17 июля Виталий Фоменко вышел из дома в Центральном районе Новосибирска и бесследно исчез, перестав отвечать на звонки.


«Вообще он не местный, но проживает в Новосибирске уже больше трех лет, здесь же он работает. Пропал он с ул. Лермонтова. В понедельник в 7 утра он отправился на работу, но до работы так и не добрался. Где он находится, неизвестно. Телефон его был в сети до часа ночи 18 июля, но на данный момент он также стал недоступен», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Как уточнили в поисковом отряде, в день исчезновения Виталий Фоменко был одет в темно-синюю футболку и синие джинсы, на ногах были синие кроссовки. В ориентировке говорится, что Виталий худощав, у него русые волосы и голубые глаза. Рост пропавшего — 170-175 см.


Всех, кто знает о местонахождении Виталия Фоменко, просят позвонить в полицию по тел. 02 или на номер поискового отряда «Маяк» 8-951-393-0911.


Поиски пропавших новосибирцев чаще всего заканчиваются благополучно, но иногда бывают и трагические случаи. Например, на прошлой неделе полиция нашла тело 23-летнего Алексея Прокопенко, который пропал после покупки машины «Хонда Аккорд». 

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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