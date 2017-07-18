Новый Rolls-Royce попался на фото
В Китае рассекречен Rolls-Royce Phantom восьмого поколения, снимки опубликовало издание carnewschina.com. Сообщается, что изображения были взяты из конфигуратора автомобиля в интернете.
В экстерьере Phantom больше всего получил изменения в передней части — другой бампер, более замысловатые и узкие фары. Силуэт и боковина практически не изменились.
Также и интерьер остался прежним, роскошным, но старомодным. Предполагается, что автомобиль получит модернизированный турбированный двигатель V12 с 8-ступенчатой автоматической КП.
НГС.АВТО
Скриншоты carnewschina.com
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