Новый Rolls-Royce попался на фото

В Китае рассекречен Rolls-Royce Phantom восьмого поколения, снимки опубликовало издание carnewschina.com. Сообщается, что изображения были взяты из конфигуратора автомобиля в интернете.





В экстерьере Phantom больше всего получил изменения в передней части — другой бампер, более замысловатые и узкие фары. Силуэт и боковина практически не изменились.





Также и интерьер остался прежним, роскошным, но старомодным. Предполагается, что автомобиль получит модернизированный турбированный двигатель V12 с 8-ступенчатой автоматической КП.



















