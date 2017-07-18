Новый Rolls-Royce попался на фото

В Китае рассекречен Rolls-Royce Phantom восьмого поколения, снимки опубликовало издание carnewschina.com. Сообщается, что изображения были взяты из конфигуратора автомобиля в интернете. 


В экстерьере Phantom больше всего получил изменения в передней части — другой бампер, более замысловатые и узкие фары. Силуэт и боковина практически не изменились.


Также и интерьер остался прежним, роскошным, но старомодным. Предполагается, что автомобиль получит модернизированный турбированный двигатель V12 с 8-ступенчатой автоматической КП.


Новый Rolls-Royce попался на фото (фото)


Новый Rolls-Royce попался на фото (фото)


Новый Rolls-Royce попался на фото (фото)



НГС.АВТО
Скриншоты carnewschina.com

Прочтений: 662
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Приоритет «СИБЭКО» — диалог с потребителем
20 июля пройдёт онлайн-конференция начальника управления по работе с физическими лицами АО «СИБЭКО»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено