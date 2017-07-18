Участники реалити-шоу вышли на дерзкий вызов новосибирских хоккеистов

Сегодня, 18 июля, участники новосибирского реалити-шоу «Хочу в "Сибирь"» сыграли свой первый хоккейный матч против настоящей команды.







Соперниками участников шоу стала любительская команда из Сибирской хоккейной лиги «Сибирский антрацит».







«Уважаемый участники проекта "Хочу в «Сибирь»", если ваш тренерский штаб стесняется вам сказать, что вы мешки, то мы покажем вам это во вторник в 8 вечера», — заявил в одном из выпусков шоу капитан команды «Сибирский антрацит» Михаил Кусачев.





В матче было три периода по 20 минут «грязного» времени — игра шла с минимальными остановками. Для участников реалити-шоу это было третий совместный выход на лед, сообщил комментатор матча во время игры.





Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу «Сибирского антрацита».





После основного времени игроки пробили серию буллитов, в ней победили участники шоу со счетом 1:0. Матч-реванш пройдет 6 августа, добавил комментатор во время трансляции.





Отбор на шоу «Хочу в "Сибирь"» стартовал 5 июня — тогда начался прием заявок. 7 июля жюри отобрало 30 человек, а 14 июля после второй тренировки на проекте осталось 17 человек. Победитель определится 7 августа — он проведёт игровой день с ХК «Сибирь» и сможет попасть в заявку на календарный матч клуба в чемпионате КХЛ и оказаться на скамейке запасных.