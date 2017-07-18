«Машины ставят где попало»: жители дома в центре переругались из-за парковки вместо деревьев

Половину зелёной зоны во дворе уберут ради строительства парковки

План построить парковку под окнами разделил жителей дома № 9 на ул. Нарымской на два лагеря. Во дворе дома хотят сделать парковку на месте деревьев, работы формально одобрены большинством жильцов.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ жительница этого дома Наталия Захарчук, на прошлой неделе жильцы вышли на улицу и увидели рабочих, которые замеряли зелёную зону под окнами. «Говорят: мы подрядчики, мы здесь будем делать парковку», — описала ситуацию женщина.







Когда жители дома стали разбираться в происходящем, то вспомнили, что ещё весной инициативная группа соседей проводила заочное собрание: собирала подписи за благоустройство двора. Как оказалось, среди пунктов этого голосования было и строительство парковки под окнами.







Жительница дома уверяет, что часть подписей за парковку соседи собрали обманом.





«К нам, например, в квартиру когда пришли за подписью, сказали: "Подпишитесь за то, чтобы поставить лавочки, покрасить бордюры. Вы же за?". А больше ничего не показывали. И у меня мама поставила [подпись]. Часть подписей прям подделали <…> Бланки смотришь, а там умерший или кто вообще не живет в этой квартире, а подпись стоит», — утверждает Наталия Захарчук.







По её словам, парковку хотят построить под окнами вдоль трех подъездов дома. Ради этого рабочим придется убрать часть зелёной зоны с деревьями, кустарниками и цветами. Если подрядчик всё-таки решит избавиться от зелени и закатать асфальт, противники парковки готовы выйти и встать на пути у техники, уверяет Захарчук.







Председатель совета дома Людмила Михалицына подтверждает: ещё весной администрация Центрального округа предложила включить дом в программу благоустройства. «Нашему дому выделили миллион на благоустройство, на озеленение, на…





У нас же нет парковочных мест, все ставят [машины] где попало. Решили часть газонов сделать под парковку.





И тут получается такой казус», — рассказала председатель совета дома.







По её словам, против парковки взбунтовался один из подъездов, в котором насчитывается 15 квартир. «То, что они говорят: "Поддельные подписи", — вот знаете, просто даже нет слов. Конкретно они говорят, какие квартиры подделали? Сейчас вот мы просмотрели: один человек, старый мужчина из 72-й квартиры, не в той клетке расписался, потом в своей расписался — и всё. Все остальные подписи натуральные, никем не подделанные», — уверяет председатель совета дома.







По её словам, некоторые собственники, которые голосовали за благоустройство двора, теперь утверждают, что расписались в бумагах не глядя и про парковку под окнами слышат впервые. «Говорят: мы невнимательно читали, вы нас чуть ли не обманули. Я говорю: здравствуйте, инициативная группа ходила, вам всё объясняла. Но вы знаете, как у людей бывает: дверь открыли, расписались и отстаньте, не мешайте», — поясняет председатель совета дома.







Если жильцы подъезда передумают и проголосуют против парковки, то под их окнами никто её делать не будет, поясняет председатель совета дома. «Надо делать как лучше людям», — считает она.







До 25 июля собственникам квартир нужно окончательно определиться и найти компромисс — оставлять под окнами зелёную зону или делать парковку. До этой даты подрядчик — компания «СоюзДорСтрой» — работу во дворе не начнёт, говорит заместитель главы администрации Центрального округа по городскому хозяйству Светлана Редькина. «Собственники сами определяют общим собранием, как они отзонируют свою придомовую территорию», — поясняет чиновница. По её мнению, жильцы вполне могут найти компромисс и сдвинуть парковочные карманы.





В этом году в программу «Формирование современной городской среды» попали десятки дворов новосибирских многоэтажек во всех 10 районах города. В большинстве из них отремонтируют дворовые проезды, установят фонари, урны и скамейки, в других оборудуют детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и автопарковки. Всего в этом году власти планируют благоустроить 292 двора, потратив на это 450 млн руб., в том числе 250 млн руб. по программе «Формирование современной городской среды». Больше трети всей суммы получит «СоюзДорСтрой», который и будет работать во дворе на ул. Нарымской.