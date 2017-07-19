Доска позора, гигантский петух и поющие качели: 10 чудных идей новосибирцев к юбилею города

Победителей конкурса назовут в октябре 2017 года

Конкурс «125 идей для Новосибирска» мэрия объявила в мае — каждый житель города может предложить идею для улучшения жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею, который отпразднуют в 2018 году.







Заявки от жителей организаторы начали принимать с 1 июня, на 18 июля их было уже 623,





сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.







Все идеи будут рассматривать районные комиссии — они отберут 100 локальных предложений (по 10 от каждого из районов города). Также выберут 25 общегородских идей, которые получат путевку в жизнь к юбилею города. Победителей назовут 1 октября.







Редакция НГС.НОВОСТИ отобрала самые нелогичные или непрактичные идеи новосибирцев, которые пришли в заявках организаторам конкурса «125 идей для Новосибирска».





Организаторы конкурса дали возможность редакции НГС.НОВОСТИ ознакомиться с большинством предложений — из них были отобраны самые масштабные и удивительные. Информация о заявках предоставлена организаторами конкурса без указания авторства — авторы до подведения итогов остаются анонимными. Мы выбрали из всего списка 10 самых необычных, странных и спорных идей.





Гигантская инсталляция с петухом







Эту идею новосибирец прислал в раздел «Идея городского масштаба» — 4-метровую фигуру «Сибирский петух» он предлагает установить на площадке в центре города. «Важен размер. Петух — символ жизни, красок, будущего!» — поясняет сибиряк. Он предлагает сделать скульптуру из пластика или цемента. «Безусловно, это будет хорошей идеей, как и статуи коров, установленные практически во всех столицах Европы», — объясняет горожанин.





Горожане предлагают создать устройство, плавящее снег





Автомобильный «очиститель» снега







Ещё один новосибирец предложил избавиться от снега на улицах города. «На каждую машину устанавливается устройство, которое направляет тепло от двигателя на дорогу. Машина, перемещаясь по городу, сама "убирает" снег с дорог, снег от тепла начинает сам таять. Его не надо будет скрести и убирать», — пояснил в заявке новосибирец. Этот же автор придумал систему поощрений водителей за плавку снега — он предлагает сотрудникам ГИБДД предоставлять льготы при оплате штрафов. К сожалению, конструкцию самого прибора для плавки снега рационализатор не предложил. «Устройство должно быть несложное и универсальное», — это всё, что сообщил активист в заявке.







Статуя Ивану Грозному и Ермаку







Ивана Грозного и Ермака автор идеи называет покорителями края. «Без них не было бы Сибири у России. К открытию привлечь духовенство и казачество Сибири», — излагает свои мысли горожанин, не объясняя, почему местом для памятника он выбрал именно пл. Калинина.





Пожилая женщина из Новосибирска предложила законодательно запретить молодым людям слушать музыку в метро





Запрет на использование наушников и телефонов в метро







83-летняя жительница Новосибирска прислала на конкурс идею о запрете использования мобильных телефонов и наушников в подземке. Причина — женщина переживает за молодых людей, которые не слышат звуковых объявлений на платформе и могут упасть во время начала движения вагона. Пенсионерка предлагает закрепить законодательно этот запрет и выпустить социальные ролики.



Парад натуралов







Такое предложение прислали в администрацию Центрального района. «На Западе преобладают негативные демографические тенденции. Молодым людям с детства прививают толерантность к нетрадиционным отношениям — они регулярно видят красочные гей-парады и на подсознательном уровне хотят в них участвовать. Любой родитель скажет, что ребёнок — это маленькая обезьянка, он всё впитывает, как губка. Так почему бы нашим детям не восхищаться яркой и фееричной процессией молодых парней и девушек? Можно выделить под это День семьи, но ещё лучше использовать их на каждом празднике, чтобы парад натуралов действительно превратился в добрую традицию», — пояснил свою идею горожанин.





Житель Новосибирска предложил, чтобы в подобных шествиях участвовали представители 15 республик бывшего СССР в национальных костюмах.





Новосибирцы предлагают соорудить качели, которые поют





Музыкальные качели







В Заельцовском районе Новосибирска женщина предложила установить «музыкальные качели», которые играют музыку, когда на них качаются.



«Мелодия может меняться в зависимости от темпа раскачивания качелей, от количества движущихся качелей и от того, насколько качели попадают в такт друг другу. Людям поневоле придётся общаться, если они хотят, чтобы их музыкальное произведение звучало красиво и по-разному», — пояснила свою идею горожанка.



Триумфальная арка







Новосибирец предлагает воздвигнуть кирпичную арку с бронзовыми барельефами и выгравировать на них имена полководцев и флотоводцев. «Установка Триумфальной арки поднимет престиж города, будет воспитывать патриотизм городской молодёжи и всех жителей города, украсит город, сделает его уютней, ведь это столица Сибири, а достопримечательностей практически нет. Мало мест, где глаз может отдохнуть», — пояснил свою идею горожанин.







Житель Новосибирска хотел бы видеть на арке имена Апраксина, Орлова, Ушакова, Нахимова, Петра I, Суворова, Кутузова. «Показать, что громили османов, освобождали Италию, Грецию, всю Европу», — добавил новосибирец. Воздвигнуть такую арку активист предлагает на Красном проспекте возле НГАХА, Собора Александра Невского или на пл. Калинина.





Сердце района







Житель Кировского района предложил установить на постаменте заводное механическое сердце, которое будет биться как живое.





«Сердце сможет завести каждый желающий и послушать, как оно стучит. Пока люди будут приходить туда и "заводить" сердце, оно будет стучать и жить. И это сердце можно будет считать визуальным смыслом известного лозунга Кировского района: "Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!"» — пояснил новосибирец.







Горожанин пояснил, что Кировский район по-прежнему позиционируется как промышленный, однако на его территории активно строятся гипермаркеты и жилые комплексы, которые меняют имидж района. «После реализации данного проекта эмоциональный фон Кировского района станет более позитивным», — добавил житель Новосибирска.





Доска позора







Другой новосибирец предложил создать в районах города «Доску почёта» с портретами нарушителей общественного порядка.







«Мы часто сталкиваемся с крайней невоспитанностью и неуважением к тому, что нас окружает. Поэтому должна существовать городская реклама воспитательного характера. Это должна быть постоянная, хорошо организованная работа на административном уровне и общественности», — поясняет горожанин.





Горожане предложили раскрасить арки Коммунального моста во все цвета радуги





Радуга на арках Коммунального моста







«Арочные пролёты Коммунального моста потеряли свой внешний облик и привлекательность. Железные арки в ржавом состоянии, стоило бы их перекрасить и создать из арочных пролётов эффект радуги над рекой», — пояснила в заявке жительница Новосибирска.





Так как арочных пролётов у Коммунального моста семь, женщина предложила их раскрасить в цвета радуги.





А вам какая идея больше нравится?

Гигантская инсталляция с петухом.

Автомобильный «очиститель» снега.

Статуя Ивану Грозному и Ермаку.

Запрет на использование наушников и телефонов в метро .

Парад натуралов.

Музыкальные качели .

Триумфальная арка.

Сердце района.

Доска позора.

Радуга на арках Коммунального моста. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



