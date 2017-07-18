Семь новосибирцев попадут на Всемирные игры во Вроцлаве

Сергей Федосиенко
Сергей Федосиенко


В Новосибирской области назвали спортсменов, которые окажутся в польском Вроцлаве на X Всемирных играх.


«Традиционные главные старты для представителей неолимпийских видов спорта соберут более 3200 участников из 111 стран мира. Атлеты оспорят первенство в 31 виде спорта. Соревнования в 21 из них пройдут с участием россиян», — рассказали НГС.НОВОСТИ в департаменте физической культуры и спорта НСО. Всемирные игры проходят раз в 4 года.


В этом году от Новосибирской области на игры отправятся:


— пауэрлифтер Сергей Федосиенко;


— спортивные аэробисты Кирилл Куликов и Анастасия Гвоздецкая;


— пловцы-подводники Павел Кабанов, Алексей Казанцев, Дмитрий Лапшин и Вера Илюшина.


Церемония открытия игр состоится 20 июля, с 21 по 30 июля будут идти соревнования.


Некоторые спортсмены сейчас уже в Польше — например, пловцы-подводники — они 7 июля выиграли чемпионат Европы, который тоже шёл в Польше, после победы они остались в этой стране до Всемирных игр.

Елена Громкова
Фото предоставлено Сергеем Федосиенко

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