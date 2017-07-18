«Унылое чиновничье творчество»: в Новосибирске обновили плакаты к 80-летию области — лучше не стало

Плакат к 80-летию области на ул. Ленина

На улицах города установили новые юбилейные баннеры — на них появились коллажи с комбайнами, самолётами и портретами жителей НСО.





Новые плакаты к 80-летию области новосибирцы начали замечать в первых числах июля — их переделали после того, как оказалось, что фотографии для них украли у новосибирского фотографа Славы Степанова.





Разработкой новых плакатов занималась одна из рекламных компаний города, рассказал НГС.НОВОСТИ начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия НСО Александр Кошелев. При этом название подрядчика он сказать затруднился. Также Кошелев заверил, что все изображения на плакатах использованы с разрешения их авторов. «У каждого человека есть своё мнение, симпатичные они, несимпатичные... Я думаю, это вопрос вкуса, сколько людей, столько и мнений», — прокомментировал он внешний вид новых баннеров.





Коллаж из портретов новосибирцев





На одном из вариантов плакатов на синем фоне изображён контур Новосибирской области, в него поместили 4 фотографии с портретами новосибирцев.







Плакат с истребителем Су-34





В другом варианте дизайнеры совместили фотографию истребителя-бомбардировщика Су-34 и снимок со сборки самолёта. Поверх они поместили логотип 80-летия НСО, который утвердили в феврале. К слову, ещё тогда праздничная эмблема вызвала массу нареканий как у профессиональных дизайнеров, так и у простых новосибирцев.







Плакат с комбайнами у бара на ул. Ленина





На другом варианте изображён комбайн и уборка урожая. Поверх фотографий также разместили эмблему 80-летия области с девизом «Гордимся прошлым, создаем будущее!».







Реклама авиашоу, посвящённого 80-летию Новосибирской области





Помимо этого, корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила на улицах афишу авиашоу в Мочище с участием пилотажной группы «Русь» с неоднозначным лозунгом «Взлетай, мой край родной!» — мероприятие приурочили к празднованию 80-летия региона. Такие плакаты можно встретить у станции метро «Красный проспект» и у «Гагаринской» ближе к выходу из ТРК «Ройял Парк».







Первый вариант плаката с фотографией Славы Степанова





Руководитель рекламного агентства «Мелехов и Филюрин» Александр Филюрин обвинил дизайнеров в несовременности. «Унылое чиновничье творчество. Логотип страшненький, это уже обсуждали. Проблема в заказчике, его образе мыслей. Ну вот лозунг: "Гордимся прошлым, создаём будущее!". Хватит уже гордиться. Воевали-то деды, это их заслуга. А мы не сеем, не пашем, не строим, а гордимся заслугами дедов. Надо о будущем заботиться. <...> Опять комбайны... Ну какие комбайны?! Хотя бы на словах декларируются инновации, "Технопарк" работает. Если ты хочешь поздравить людей, нужны молодые лица. Даже если с чиновничьим подходом — молодых учёных надо показывать», — объяснил он и заметил, что эти плакаты могли бы сгодиться для празднования юбилея области, например, 40 лет назад.





Дизайн и установку обновлённых баннеров Слава Степанов комментировать НГС.НОВОСТИ отказался.





Какие плакаты к 80-летию Новосибирской области вам нравятся больше?

С пейзажем Славы Степанова.

Новая версия с портретами, комбайнами и самолётами.

Нравятся оба варианта.

Не нравится ни один. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





Ранее инцидент с кражей фотографий сам Степанов назвал «беспрецедентным и бессовестным случаем», попросил извинений от областного правительства и потребовал демонтировать все баннеры, в которых используются его снимки. Власти убрали плакаты с его фотографиями спустя несколько дней после скандала.