Прошёл год: дело о сбитом около НГУ мальчике до сих пор не ушло в суд

29 июня 2016 года возле НГУ КамАЗ сбил 11-летнего мальчика; дело, несмотря на свидетелей и видео с регистратора, не завершено до сих пор
29 июня 2016 года возле НГУ КамАЗ сбил 11-летнего мальчика; дело, несмотря на свидетелей и видео с регистратора, не завершено до сих пор

В областном управлении МВД прокомментировали затянувшееся расследование резонансного ДТП, случившегося год назад, — несмотря на видеозапись с регистратора, следствие ещё идёт. 


Напомним, 29 июня 2016 года на тротуаре возле НГУ КамАЗ сбил 11-летнего мальчика — ребёнок получил тяжёлые травмы и до сих пор проходит реабилитацию.


«Ваше обращение, направленное в ГУ МВД России по Новосибирской области о предоставлении информации по результатам расследования уголовного дела № 67808, рассмотрено. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователя, проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение», — говорится в ответе на запрос НГС.НОВОСТИ за подписью и.о. заместителя начальника ГУ МВД РФ по НСО полковника юстиции Ирины Лойченко.


Мама сбитого мальчика Галина Хитрина, недавно уехавшая с сыном на лечение, сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что ни о каких подвижках в расследовании ей не известно — всё остается без изменений.


Напомним, в конце декабря 2016 года Галина Хитрина жаловалась на бездействие полиции и затягивание дела, после чего в ГУ МВД России по НСО сообщили об уголовном деле в связи с резонансным ДТП. Предварительное следствие должно было завершиться в январе 2017 года.  


На личной странице Хитриной в соцсети «ВКонтакте» до сих пор прикреплено объявление о поиске свидетелей и видеозаписей происшествия.



Илья Калинин
Скриншот из видео, предоставленного Галиной Хитриной

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