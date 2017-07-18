Новосибирск назвали столицей праворульных авто

Среди общего числа машин в Новосибирске 34 % приходится на автомобили с правым рулём

Каждый третий автомобиль в Новосибирске — с правым рулём. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», опираясь на данные Госавтоинспекции.





Аналитики посчитали число автомобилей с правым рулём в 15 российских городах-миллионниках по данным на 1 января 2017 года и долю таких машин в автопарках городов. Результаты исследования опубликованы сегодня, 18 июля.







Лидером по доле праворульных машин оказался Новосибирск. Всего аналитики насчитали в нём 148 тыс. автомобилей с правым рулём. «Поскольку в столице Сибири всего числится 433 тыс. легковых автомобилей, то доля праворульных машин в местном парке составляет 34 %», — выяснили авторы исследования.







На 2-м месте расположился Красноярск с долей праворульных автомобилей в 30,7 %. Замыкает тройку лидеров Омск с показателем 18 %.







Как пояснил НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов, сибирские города оказались в лидерах рейтинга благодаря соседству с Дальним Востоком, куда из Японии попадают подержанные машины с правым рулём.





«Сибирь ближе, поэтому её жители покупают эти автомобили более активно, чем жители западной части страны. Если мы возьмём города Дальнего Востока — Владивосток, Хабаровск, они в исследование не попали, так как это не города-миллионники, но там доля праворульных машин ещё выше — процентов 80», — говорит Азат Тимерханов.





В крупнейших городах Урала, Челябинске и Екатеринбурге, доля автомобилей с правым рулём оказалась существенно ниже, чем в азиатской части страны, — не больше 5 %. «По мере продвижения на запад страны этот показатель становится ещё меньше», — отмечают в «Автостате». «Аутсайдером» рейтинга по числу праворульных машин оказалась Казань, в которой нашлось только 0,6 % таких автомобилей. В среднем по стране доля автомобилей с правым рулём держится на уровне 8,3 %.





Напомним, к началу 2017 года в Новосибирске насчитывалось 433,1 тыс. легковых автомобилей и 1584,1 тыс. жителей. Таким образом, на каждую тысячу человек приходилось 273 машины.