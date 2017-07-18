Проливной дождь затопил центр Искитима

Потоп в центре Искитима днём 18 июля
Потоп в центре Искитима днём 18 июля

Днём 18 июля проливной дождь залил Искитим — автомобили практически поплыли по центру города.


«В Искитиме прошёл сильный дождь, затопило весь город — ливнёвок нет. И как всегда, смыло дорогу — её каждый год смывает после хорошего дождя», — написал в редакцию НГС читатель Владимир.


Особенно не повезло водителям, которые решили проехать по перекрёстку ул. Пушкина и Комсомольская — здесь вода на улицах почти наполовину скрыла колёса машин.



Потоки воды на улицах Искитима
Потоки воды на улицах Искитима


Проливной дождь затопил центр Искитима (видео)


Проливной дождь затопил центр Искитима (видео)


Во второй половине дня 18 июля в Новосибирске тоже начался дождь. Последний сильный ливень привёл к масштабному потопу


Если вы стали очевидцем последствий сильного дождя, то присылайте ваши фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость». Лучшие из них редакция опубликует.

Елена Громкова
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