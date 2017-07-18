Проливной дождь затопил центр Искитима

Потоп в центре Искитима днём 18 июля

Днём 18 июля проливной дождь залил Искитим — автомобили практически поплыли по центру города.





«В Искитиме прошёл сильный дождь, затопило весь город — ливнёвок нет. И как всегда, смыло дорогу — её каждый год смывает после хорошего дождя», — написал в редакцию НГС читатель Владимир.





Особенно не повезло водителям, которые решили проехать по перекрёстку ул. Пушкина и Комсомольская — здесь вода на улицах почти наполовину скрыла колёса машин.









Потоки воды на улицах Искитима













Во второй половине дня 18 июля в Новосибирске тоже начался дождь. Последний сильный ливень привёл к масштабному потопу.





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