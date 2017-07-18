Переломы и шок: врачи рассказали о состоянии выпавших из окна детей

Девочек, выпавших из окна, увезли в детскую больницу скорой помощи на Красном проспекте

Врачи детской городской больницы скорой помощи рассказали о состоянии маленьких девочек, которые накануне вечером выпали из окон многоэтажек в Советском и Кировском районах Новосибирска.





Пострадавших увезли в детскую больницу скорой помощи на Красном проспекте, 3.





Годовалая девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой на ул. Сиреневой около 19:30 — ребёнок остался с 12-летней тётей, пока мать девочки вышла из квартиры за роллами, сообщили ранее в Следственном комитете.







«Состояние тяжёлое. [Девочка] в отделении реанимации. Находится на аппарате ИВЛ, но рассчитываем сегодня перевести на самостоятельное дыхание или с аппаратной поддержкой», —





рассказал НГС.НОВОСТИ главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий. Он добавил, что у девочки черепно-мозговая травма с повреждением костей лицевого черепа, множественные повреждения органов грудной клетки и брюшной полости, а также травматический шок.







У второго ребёнка — 4-летней девочки, выпавшей из окна квартиры на ул. Бурденко, множественные переломы позвонков. Она госпитализирована в отделении травматологии. «Её жизни ничего не угрожает. Но предстоит длительная и сложная реабилитация», — добавил главврач больницы.

