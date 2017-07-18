Подростков нашли в Новосибирске

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали недалеко от вокзала Новосибирск-Главный четверых сбежавших из лагеря «Лазурный берег» мальчиков.







Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО, 17 июля в 20:15 работники лагеря, расположенного в Речкуновской зоне в Бердске, заметили, что нескольких подростков нет. «Самостоятельно найти их не удалось, поэтому об инциденте сообщили в полицию», — рассказали в ведомстве.





Опросив свидетелей, полицейские узнали, что четверо подростков сели на маршрутку до Новосибирска. Патрулям разослали ориентировку, и через несколько часов мальчиков обнаружили во дворах возле железнодорожного вокзала в Новосибирске. Сотрудникам полиции беглецы заявили, что просто гуляли; сегодня, 18 июля, их вернули обратно в «Лазурный берег».





«Проверка проводится, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Будем выяснять, как они вышли, и всё остальное. Хотя им и не 10 лет, почти взрослые». По информации НГС.НОВОСТИ, сбежавшим парням от 15 до 17 лет, раньше они не сбегали и на учёте ПДН не стоят.





Получить оперативный комментарий в загородном лагере «Лазурный берег» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — ни один из телефонов, указанных на сайте, не отвечает.





Это не первый случай, когда в Новосибирске пропадают подростки — ранее весь город искал 14-летнюю Настю и её 16-летнего друга Влада. Сначала они скитались по друзьям, а потом пошли жить на чердаке в недостроенном доме родителей. Через трое суток влюбленные сами вернулись домой.

