Годовалая девочка выпала из окна, пока мама ходила за суши

Обе девочки опёрлись на москитную сетку и выпали со второго этажа

Вечером 17 июля двое детей выпали из окон многоэтажных домов в двух районах Новосибирска — Советском и Кировском.





Случай в Советском районе произошёл на ул. Сиреневой около 19:30. В квартире на 2-м этаже дома находились 12-летняя девочка и её 19-летняя сестра со своей годовалой дочерью.







«В какой-то момент 19-летняя девушка вышла на улицу, чтобы забрать доставленные по заказу роллы. В это время её 12-летняя сестра взяла на руки годовалую девочку и подошла с ней к открытому окну комнаты, поставив ребёнка на подоконник и придерживая его руками. Наблюдая за тем, как мама на улице забирает доставленные роллы, ребёнок опёрся на москитную сетку окна и выпал вместе с ней на улицу», — рассказал НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.







Он добавил, что 12-летняя девочка не смогла удержать племянницу.







Ещё один несчастный случай произошёл в Кировском районе — на ул. Бурденко около 22:00. В квартире на 2-м этаже дома находился мужчина, его 4-летняя падчерица и 2-летний сын. Девочка сидела на кухне, а мужчина с сыном — в другой комнате.







«Оставленная без присмотра девочка залезла на подоконник открытого окна кухни, облокотилась на москитную решётку и выпала вместе с ней на улицу, получив телесные повреждения», — рассказал Максименко.







Обеих девочек с травмами отвезли в больницу. Районные следователи начали проверки, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.







Летом в городе резко увеличивается количество выпавших из окон детей. Недавно 2-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа: он остался без присмотра, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал.

