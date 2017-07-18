Золотые карусели: власти потратят 27,9 миллионов на детские площадки

Песочные дворики и аттракционы появятся в 41 дворе

Мэрия Новосибирска заказала новые аттракционы — на торги заявились две компании, которые готовы поставить аттракционы. Начальная цена конкурса — 27,9 млн руб.





«С учётом общественного обсуждения проекта муниципальной программы и на основании решения общественной комиссии муниципальной программой предусмотрено оборудование 41 детской площадки», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии.







Как рассказали НГС.НОВОСТИ, новые детские городки появятся в этих дворах:





Калининский район:



ул. Новая Заря, 23, 25, 25/1;



ул. Солидарности, 59.







Кировский район:



ул. Новогодняя, 4;



ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57; 64/1.





Ленинский район:



ул. Котовского, 10;



ул. Геодезическая, 17;



ул. Крашенинникова, 7, 7/1, 9, 11, 13; 3-й пер. Крашенинникова, 12.







Октябрьский район:



ул. Владимира Высоцкого, 42, 44, 46;

ул. Гаранина, 13.







Советский район:



ул. Абаканская, 4;



ул. Молодости, 6;

ул. Энгельса, 7;

ул. Печатников, 9;



ул. Русская, 5, 9;

ул. Сиреневая, 33;



ул. Тружеников, 5, 7;



ул. Экваторная, 8;



ул. Динамовцев, 3;



ул. Абаканская, 16;



ул. Барьерная, 1.





Дзержинский район:



ул. Красина, 62;

ул. Гоголя, 189, 190/1, 191;

ул. Толбухина, 41; 41/1;



ул. Гусинобродское шоссе, 31;



ул. Есенина, 37, 37/1.





Центральный округ:



ул. Жуковского, 107, 109, 113/3, 123;



ул. Урицкого, 13, 15;

ул. Кольцова, 130;



ул. Фрунзе, 53;



ул. Дуси Ковальчук, 89;



ул. Мичурина, 18/1, 20/1;



ул. Каменская, 51/1;



ул. Нарымская, 11;



ул. Вавилова, 6, 6«а», 6«б», 8;



ул. Крылова, 64«а»;

Красный проспект, 94;



Комсомольский проспект, 13.







Кировский район:



ул. Саввы Кожевникова, 5, 7, 9.





Комплектация аттракционов довольно стандартная: качели, карусели, качалки, игровые городки, песочницы, домики-беседки, горки, песочные дворики и турники.







Качалка-балансир — таких в мэрии заказали 28 штук





Все площадки должны сделать до 31 августа. Деньги победитель получит по программе «Формирование современной городской среды».

