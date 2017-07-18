Золотые карусели: власти потратят 27,9 миллионов на детские площадки
Мэрия Новосибирска заказала новые аттракционы — на торги заявились две компании, которые готовы поставить аттракционы. Начальная цена конкурса — 27,9 млн руб.
«С учётом общественного обсуждения проекта муниципальной программы и на основании решения общественной комиссии муниципальной программой предусмотрено оборудование 41 детской площадки», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии.
Как рассказали НГС.НОВОСТИ, новые детские городки появятся в этих дворах:
Калининский район:
ул. Новая Заря, 23, 25, 25/1;
ул. Солидарности, 59.
Кировский район:
ул. Новогодняя, 4;
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57; 64/1.
Ленинский район:
ул. Котовского, 10;
ул. Геодезическая, 17;
ул. Крашенинникова, 7, 7/1, 9, 11, 13; 3-й пер. Крашенинникова, 12.
Октябрьский район:
ул. Владимира Высоцкого, 42, 44, 46;
ул. Гаранина, 13.
Советский район:
ул. Абаканская, 4;
ул. Молодости, 6;
ул. Энгельса, 7;
ул. Печатников, 9;
ул. Русская, 5, 9;
ул. Сиреневая, 33;
ул. Тружеников, 5, 7;
ул. Экваторная, 8;
ул. Динамовцев, 3;
ул. Абаканская, 16;
ул. Барьерная, 1.
Дзержинский район:
ул. Красина, 62;
ул. Гоголя, 189, 190/1, 191;
ул. Толбухина, 41; 41/1;
ул. Гусинобродское шоссе, 31;
ул. Есенина, 37, 37/1.
Центральный округ:
ул. Жуковского, 107, 109, 113/3, 123;
ул. Урицкого, 13, 15;
ул. Кольцова, 130;
ул. Фрунзе, 53;
ул. Дуси Ковальчук, 89;
ул. Мичурина, 18/1, 20/1;
ул. Каменская, 51/1;
ул. Нарымская, 11;
ул. Вавилова, 6, 6«а», 6«б», 8;
ул. Крылова, 64«а»;
Красный проспект, 94;
Комсомольский проспект, 13.
Кировский район:
ул. Саввы Кожевникова, 5, 7, 9.
Комплектация аттракционов довольно стандартная: качели, карусели, качалки, игровые городки, песочницы, домики-беседки, горки, песочные дворики и турники.
Все площадки должны сделать до 31 августа. Деньги победитель получит по программе «Формирование современной городской среды».
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова