Скачок напряжения в ЖК «Матрёшкин двор» спалил новосибирцам бытовую технику

Электрики осматривают трансформаторную подстанцию утром 18 июля

Утром 18 июля в нескольких квартирах жилого комплекса «Матрёшкин двор» из-за скачка напряжения сгорела бытовая техника.





Инцидент произошёл в доме по ул. Петухова, 101/3 в Кировском районе Новосибирска.





«Вчера вечером были перепады напряжения, часа в 23:00 где-то свет был то тусклее, то сильнее.





Сегодня я в 6 утра встал, в 6:05 у меня громко взорвалась розетка, запах тут же появился. Потом взорвалась люстра, сгорела посудомоечная машина, выбило щиток. Позвонил в УК, вызвал электрика. Прождал 4 часа, но никто не появился.





Свой только ущерб оцениваю в 50 тыс. руб., а на этаже таких пострадавших, как я, много», — рассказал НГС.НОВОСТИ житель дома Сергей Черников.





По его словам, в диспетчерской УК ему сообщили о краже оборудования из трансформаторной будки, которая произошла накануне ночью, — это и могло стать причиной сбоя. Черников рассказал, что ему предложили сообщить в полицию об этой краже. «Я не понимаю, почему я-то должен в полицию обращаться — не моя же задача за трансформаторной будкой следить, а УК. Мы договорились с другими жильцами составить заявления в прокуратуру», — добавил новосибирец.





Другой житель этого дома сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что скачки напряжения происходили ещё в воскресенье, 16 июля, с 15:00 до 17:00.





В диспетчерской УК «Центр Домоуправления» корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что утром 18 июля на подстанции в «Матрёшкином дворе» произошла авария — дом на ул. Петухова, 101/3 оказался обесточен. «Авария была в 6:15, её обещают устранить в течение часа», — сообщили в диспетчерской.





Руководство УК подтвердило информацию о том, что ночью из трансформаторной будки похитили оборудование. «Подстанции принадлежат компании-застройщику "Вира-Строй". Сейчас мы едем на место выяснять все обстоятельства, там уже работает полиция. Сотрудники УК ходят по квартирам жильцов и составляют акт об ущербе. Пока больше ничего не ясно. Сегодня свет появится», — пояснил заместитель гендиректора УК «Центр Домоуправления» Иван Гайер.





В пресс-службе компании «Региональные электрические сети» сообщили, что авария на подстанции на ул. Петухова не повлияла на работу оборудования компании. «В работе электроустановки АО "РЭС", от которой подключен данный абонент (ООО СК "Вира-строй"), аварийных ситуаций не возникало, все оборудование продолжает функционировать в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.





Неделей ранее из-за повреждения в земле кабельной линии, идущей к нескольким трансформаторным подстанциям, без света остались жители домов на ул. Бориса Богаткова и Федосеева.

