Новый светофор на Восходе случайно поставили за деревом — в итоге тополь срубили

Светофор на Восходе стал заметен водителям после того, как срубили тополь
Светофор на Восходе стал заметен водителям после того, как срубили тополь


У пешеходного перехода на ул. Восход в Октябрьском районе Новосибирска срубили тополь — он загораживал новый светодиодный светофор, который поставили у дороги в начале июля.


«Вышел на работу и обнаружил, что тополь спилили. <...> Спилили подчистую, корень выкорчевали, а, может, просто глубоко запилили, как будто его там и не было. Нормальный молодой тополь стоял. В пятницу ещё был», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ, приславший в редакцию фотографии с места.  


НГС.НОВОСТИ сообщали, что новый светодиодный светофор появился у дома по ул. Восход, 20 в начале июля — его установили прямо за деревом. Водителям, которые едут от ул. Кирова в сторону ул. Зыряновской, светофор не был виден.


Из-за нового светофора на Восходе срубили тополь — фото до и после


Илья Калинин
Фото читателя НГС

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