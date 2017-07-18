Новый светофор на Восходе случайно поставили за деревом — в итоге тополь срубили
У пешеходного перехода на ул. Восход в Октябрьском районе Новосибирска срубили тополь — он загораживал новый светодиодный светофор, который поставили у дороги в начале июля.
«Вышел на работу и обнаружил, что тополь спилили. <...> Спилили подчистую, корень выкорчевали, а, может, просто глубоко запилили, как будто его там и не было. Нормальный молодой тополь стоял. В пятницу ещё был», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ, приславший в редакцию фотографии с места.
НГС.НОВОСТИ сообщали, что новый светодиодный светофор появился у дома по ул. Восход, 20 в начале июля — его установили прямо за деревом. Водителям, которые едут от ул. Кирова в сторону ул. Зыряновской, светофор не был виден.
Илья Калинин
Фото читателя НГС
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