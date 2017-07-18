Новосибирца избили за отказ подвезти до метро «Площадь Маркса»

Олега Н. избили и ограбили за отказ подвезти к метро

Новосибирец Олег Н. лишился телефона, планшета и 8 тыс. руб. и едва не остался без автомобиля после отказа подвезти до метро нетрезвую компанию.







В восьмом часу утра Олег вышел из своего дома на ул. Пригородная, сел в машину, завёл ее и стал ждать, пока двигатель прогреется. В этот момент к нему подошли трое нетрезвых парней.





«Попросили довезти до Маркса, — вспоминает сибиряк. — Отвечаю, что мне некогда, я опаздываю на работу. Они вроде отошли».





Но вскоре один из парней вернулся и попытался договориться с Олегом — в ход пошли фразы вроде «Ну, довези, что тебе тяжело что ли». Словесная перепалка закончилась тем, что выпивший парень ударил Олега, и к нему тут же бросились остальные. «Я вытолкнул их из машины и начал отбиваться от ударов», — вспоминает мужчина.





«Пока двое (нападавших — А. И.) дрались, третий залез в машину и украл у потерпевшего планшет, — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО». По словам жены Олега Инны Н., из машины также пропали 8 тыс. руб. — деньги фирмы Олега, а также его личный мобильный, купленный за 30 тыс. руб.







Супруги рассказывают, что пока он дрался с двумя парнями, третий пытался угнать машину. «Я увидел, что он залез внутрь, побежал к машине, — продолжает Олег. — На ходу открыл дверь, сдвинул человека, забрал ключи зажигания из машины. Дальше потасовка у нас продолжалась, а тот, третий, продолжал на автомате двигаться без ключей». Вскоре потерпевшему удалось оторваться и он побежал в дом — за помощью к родственникам. Вернувшись с подмогой, Олег обнаружил, что нападавшие испарились, бросив в нескольких метрах от дома заглохшую «Ладу Калину».





Драка попала на камеру









«Пока возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ст. 158 УК РФ), — подчеркнули в МВД. — Возможно, ещё будет "Угон" (ст. 166 УК РФ), но это не точно. Мы пока не понимаем, собирался он на ней уехать или нет». Олег Н. надеется, что кто-нибудь сумеет опознать лица попавших на видео хулиганов и помогут полиции найти преступников.







Заметим, что это не первое жестокое нападение на случайного прохожего в Новосибирске за это лето. Так, недавно преступники проломили молодой девушке голову огромным камнем.