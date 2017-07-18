В парках Новосибирска поселились хищные птицы с огромным размахом крыльев

Пара коршунов на кроне дерева в парке «Городское начало»
Пара коршунов на кроне дерева в парке «Городское начало»

Соколы и коршуны начали селиться в оживлённых районах Новосибирска — в парке «Городское начало» и в сквере у пл. Труда.


Как сообщил НГС.НОВОСТИ новосибирский орнитолог Алексей Яновский, в «Городском начале» поселилось одно семейство коршунов — птицы уже дали потомство. «На одном из тополей, крона которого хорошо просматривалась с проезжей части ул. Большевистской у Южной площади, появилось гнездо, его решили занять коршуны.


Это беспрецедентный случай гнездования таких больших хищных птиц так близко к центру Новосибирска. Они не боятся ни грохота проезжающих вблизи гнезда автомобилей, ни большой группы людей»,


— отметил Алексей Яновский.


Взрослый коршун в парке «Городское начало»
Взрослый коршун в парке «Городское начало»


По словам специалиста, коршуны летают на охоту за город и приносят птенцам пищу — орнитолог нашёл останки куропатки под деревом. Как отметил Яновский, живущие в городе коршуны начали поздно давать потомство — обычно птенцы покидают гнёзда в конце июня, однако детёныши хищной птицы до сих пор остаются в гнезде.


Также в парке на набережной Оби обосновался вид хищного сокола — пустельга.


«Её легко узнать по трепещущим взмахам крыльев при зависании в воздухе для высматривания добычи — мелких мышевидных млекопитающих», — рассказал Яновский.


В сквере на пл. Труда орнитолог заметил появление редкого для окрестностей Новосибирска сокола дербника. «В середине июля был удивлен, когда увидел из окна трамвая, что в лесополосу залетел взрослый самец дербника. А когда зашёл в заросли клёнов, заметил в старом, смятом гнезде сороки трёх оперившихся птенцов дербника», — говорит Алексей Яновский.


Птенец дербника в руках орнитолога Алексея Яновского
Птенец дербника в руках орнитолога Алексея Яновского


Специалист связывает появление хищных птиц в черте города с улучшением экологической обстановки. «Индикатором благоприятных подвижек служит увеличение видового разнообразия птиц, встречающихся в нашем городе», — пояснил орнитолог.


Справка: Сокол пустельга достигает в длину в среднем около 35 см, размах крыльев составляет 75 см. Длина тела коршуна — до 70 см, размах крыльев — до полутора метров. Длина тела дербника — 32–33 см, размах крыльев — до 75 см.


Минувшей весной коршуны прилетели в Новосибирск намного раньше обычного — одной из возможных причин таких миграций могло стать глобальное потепление.

Мария Шевлягина
Фото предоставлены Алексеем Яновским

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