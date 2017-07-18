Ремонт набережной Оби за 120 миллионов поручили создателю снегоплавильной станции

Михайловскую набережную начнут ремонтировать в конце лета

Власти Новосибирска определили подрядчика, который отремонтирует Михайловскую набережную за 120 млн руб.





Протокол подведения итогов электронного аукциона на благоустройство Михайловской набережной опубликован 18 июля на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанк-АСТ».







В аукционе участвовали 2 компании: ООО «Перлит-Строй» и ООО «Новосибдорстрой». «Заявка общества с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" подана ранее других заявок на участие в электронном аукционе», — сообщается в итогах аукциона.







В пресс-центре мэрии подтвердили, что победителем аукциона признан ООО «Перлит-Строй». Договор с подрядчиком власти заключат не раньше 31 июля.





«Перлит-Строй» — строительная компания, она принадлежит предпринимателю Коле Кулиджаняну (по данным «СПАРК»). У компаний из группы «Перлит» есть крупные проекты в дорожном и жилищном строительстве: «Перлит-Развитие» возводит ЖК «Дождь» около ДКЖ, а ООО «Перлит-Строй» — давний подрядчик мэрии по строительству и ремонту городских дорог. Компания уже известна своим сотрудничеством с городскими властями — по концессионному соглашению она построила снегоплавильную станцию.





Корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удалось получить комментарии в «Перлит-Строе».





В документации указано, что подрядчик должен отремонтировать на набережной лестницы, подпорные стенки, ливневую канализацию. На берегу Оби сделают променад, велосипедную дорожку и освещение. Также здесь восстановят газон и поставят велопарковки, лавочки и урны. На все работы из федерального бюджета и бюджета области выделено 120,3 млн руб. Закончить работы на набережной подрядчик должен до 15 октября.





Дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А». НГС.НОВОСТИ уже подробно писали об этом проекте — с гранитным тротуаром, фонарями, скамейками и яблонями. Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова ранее поясняла, что на ремонт набережную будут закрывать этапами. Работы начнутся со сцены и променада у реки — верхняя часть набережной останется открытой.