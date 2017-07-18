В Академгородке открылся двойник «Леруа Мерлен» из Барнаула

Сеть «Аксиома» пришла в Новосибирск из Барнаула

17 июля в новосибирском Академгородке начал работу первый гипермаркет строительных материалов сети «Аксиома» из Барнаула.







DIY-гипермаркет «Аксиома» открылся в одноэтажном здании на ул. Кутателадзе, 4 к1 по соседству с ТРК «Эдем».





В первый день работы магазин посетили более 3 тыс. человек, сообщила PR-менеджер ТЦ «Аксиома» Анна Расихина. Здание нового магазина очень похоже благодаря бело-зелёной расцветке на один из магазинов сети «Леруа Мерлен», у которой в Новосибирске 3 гипермаркета.





В самой «Аксиоме» признают, что вопрос о внешнем сходстве с французской сетью им задают не в первый раз, однако подозрения в сознательном копировании опровергают. По словам Анны Расихиной, в Барнауле «Аксиома» открылась на год раньше «Леруа Мерлен».





«Аксиома» расположилась по соседству с ТРК «Эдем» — их разделяет только парковка





«Аксиома» — это новый проект барнаульской ГК «Практика», у которой уже 8 магазинов «Формула М2» (в том числе два в Новосибирске). Площадь новосибирского магазина — 5 тыс. кв. м, общее количество товарных позиций — порядка 40 тыс. Это товары для стройки и ремонта, а также предметы декора, текстиль, посуда, корма для животных, бытовая химия, садовый инвентарь и т.д. Это второй магазин сети под названием «Аксиома» — первый и до вчерашнего дня единственный работает в Барнауле.





«Леруа Мерлен» успела открыть в Новосибирске уже три магазина





Бегло изучив сайт «Аксиомы», корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил, что цены в новом магазине на некоторые товары для ремонта существенно выше, чем в том же «Леруа Мерлен». Например, самая дешёвая стальная ванна 150х70 см в барнаульском магазине стоит 6092 руб. — французская сеть предлагает купить такую же по размеру и цвету всего за 3587 руб. Не в пользу барнаульцев оказалось и сравнение цен на электроинструменты: так, самая дешёвая аккумуляторная отвертка у них стоит 1440 руб., а в «Леруа Мерлен» — 498 руб.





По данным 2ГИС, в Новосибирске торговлю строительными и отделочными материалами ведёт 561 магазин. Самый крупный игрок этого рынка — французская сеть «Леруа Мерлен» (три гипермаркета площадью порядка 14 тыс. кв. м каждый), а также торговые центры «Большая Медведица» и «Калейдоскоп» и «ВТД & Колорлон». Некогда самая крупная новосибирская компания в этой нише «Домоцентр» в прошлом году закрыла в Сибири все свои магазины.

