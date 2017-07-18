В переходе на «Берёзовой роще» появилась полка с бесплатными книгами

Полка для буккроссинга в переходе на «Берёзовой роще»

На станции «Берёзовая роща» новосибирского метрополитена появилась ещё одна полка для буккроссинга — это уже 2-е место в подземке для обмена книгами.





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, 17 июля на полке в гранитной стене перехода стояли 4 книги в мягких обложках: «Эшафот забвения» Виктории Платовой, «Двое в заброшенном доме» Элизабет Хайтер, а также детектив Дарьи Донцовой «Спят усталые игрушки» и сборник рассказов Виктории Токаревой «Банкетный зал».





Напомним, первое в метро место для бесплатного обмена книгами появилось в ноябре прошлого года в вестибюле «Площади Ленина».







Кроме метрополитена в Новосибирске за последние годы открылось ещё несколько мест для буккроссинга. Например, недавно на ул. Ленина поставили целый шкаф с книгами, где можно найти десятки произведений российских и зарубежных классиков. Перед театром «Красный факел» в начале лета ставят яркий холодильник с книгами.





Вечером 17 июля на полке стояло 4 книги



