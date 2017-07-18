В переходе на «Берёзовой роще» появилась полка с бесплатными книгами

Полка для буккроссинга в переходе на «Берёзовой роще»
Полка для буккроссинга в переходе на «Берёзовой роще»

На станции «Берёзовая роща» новосибирского метрополитена появилась ещё одна полка для буккроссинга — это уже 2-е место в подземке для обмена книгами.


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, 17 июля на полке в гранитной стене перехода стояли 4 книги в мягких обложках: «Эшафот забвения» Виктории Платовой, «Двое в заброшенном доме» Элизабет Хайтер, а также детектив Дарьи Донцовой «Спят усталые игрушки» и сборник рассказов Виктории Токаревой «Банкетный зал».


Напомним, первое в метро место для бесплатного обмена книгами появилось в ноябре прошлого года в вестибюле «Площади Ленина»


Кроме метрополитена в Новосибирске за последние годы открылось ещё несколько мест для буккроссинга. Например, недавно на ул. Ленина поставили целый шкаф с книгами, где можно найти десятки произведений российских и зарубежных классиков. Перед театром «Красный факел» в начале лета ставят яркий холодильник с книгами


Вечером 17 июля на полке стояло 4 книги
Вечером 17 июля на полке стояло 4 книги


Анна Богданова
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