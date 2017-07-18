Опубликовано видео дерзкого нападения на цветочный салон

Грабители заперли продавца в холодильнике с цветами

Новосибирские полицейские попросили помощи в поисках 3 мужчин, которые устроили вооружённое нападение на цветочный салон в Ленинском районе.







Инцидент произошёл в цветочном павильоне на ул. Геодезической. Как рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 1 июля в павильон зашли трое мужчин. Они сказали продавцу, что им нужен букет, но когда женщина зашла в холодильник с цветами, один из покупателей достал из кармана нож и заблокировал ей выход наружу. Второй налётчик в это время попытался вскрыть кассу, но ему это не удалось.







Тогда налётчики выпустили женщину из холодильника и, угрожая ей, заставили открыть кассу. После этого они забрали из кассы 9 тыс. руб. и сбежали вместе с третьим сообщником, который стоял у входа в павильон.











Происходящее в цветочном салоне запечатлела камера видеонаблюдения. Теперь участникам нападения грозит уголовное наказание по ст. 162 УК РФ (разбой).







Всех, кто видел этих людей и может рассказать о их местонахождении, просят позвонить в полицию по тел.: 232-17-18, 232-64-74 или 232-64-79.





Нападения на салоны с цветами не редкость в Новосибирске. Недавно Заельцовский районный суд вынес приговор мужчине, который напал на продавца цветочного павильона на Красном проспекте — девушка отбилась от налётчика секатором.