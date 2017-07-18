13-летний выпускник школы из Якутска подал документы в НГУ

Пётр Пантилов
Пётр Пантилов

13-летний выпускник технического лицея Н.А. Алексеевой из Якутска Пётр Пантилов подал документы на факультет естественных наук НГУ.


Пётр Пантилов окончил школу за 6 лет с золотой медалью и теперь подал документы на направления «Химия» и «Фундаментальная и прикладная химия» факультета естественных наук НГУ.


«Общий балл ЕГЭ мальчика — 233. С такими результатами он имеет реальные шансы стать студентом НГУ. В последние 5 лет проходной балл ЕГЭ на направлении "Химия" составлял от 222 до 237, на направлении "Фундаментальная и прикладная химия" — от 226 до 262», — рассказали в пресс-службе НГУ.


По словам мамы абитуриента Натальи Винокуровой, Пётр подал документы в два сибирских вуза — НГУ и Томский госуниверситет на факультет химии. В новосибирский университет Петя хочет поступить больше.


«Химия всегда была его любимым предметом в школе, и Петя участвовал во многих олимпиадах — это Сибирская межрегиональная, Дальневосточная и другие», — цитирует Наталью Винокурову пресс-служба ТГУ.


Школа, в которой учился мальчик, работает по авторской методике Нины Алексеевой, и там проходят 11-летнюю программу за 6 лет. «В нашей школе выпустилось 30 выпускников, 8 из них — 13-летние. И в этом году у нас все выпускники окончили школу с золотой медалью, сдали ЕГЭ на хорошие баллы. У нас школа такая, с хорошей подготовкой», — рассказали НГС.НОВОСТИ в школе.


По словам мамы Петра, если её сын поступит в НГУ, она готова переехать в Новосибирск с двумя младшими сёстрами мальчика.


Пётр Пантилов не первый выпускник якутского лицея, который хочет учиться в НГУ: в прошлом году на факультет естественных наук поступил 14-летний Анатолий Сыромятников.

Ксения Евдокимова
Фото www.tsu.ru

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