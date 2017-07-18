Новосибирец на «Жигулях» врезался в бетонный блок и умер до приезда «скорой»

Авария произошла в 4:00 на ул. Клубная в Ленинском районе Новосибирска

26-летний мужчина на «Жигулях» протаранил бетонный блок в Ленинском районе Новосибирска и умер на месте аварии.





ДТП произошло 18 июля в 4 утра возле двухэтажного хозяйственного корпуса на ул. Клубная, 2/1.





«26-летний водитель ВАЗ, двигавшейся по дороге без названия со стороны ул. Большая в сторону ул. 2-я Станционная, совершил наезд на бетонный блок»,





— сообщили в группе пропаганды УГИБДД по Новосибирску.







Водитель ВАЗа скончался на месте





Водитель «Жигулей» погиб до приезда «скорой помощи». Вместе с водителем в машине был его 28-летний брат — его отвезли в больницу с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки. Сейчас следователи устанавливают причину и обстоятельства аварии.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды новосибирской Госавтоинспекции, пока не понятно, был ли мужчина нетрезв за рулём.







Аварии, в которых водители врезаются в бетонные блоки, деревья и опоры ЛЭП, часто заканчиваются гибелью людей. В мае молодой водитель Toyota Fielder въехал в дерево в Первомайском районе и погиб на месте, а в июне Toyota Crown влетела на скорости в опору линии электропередачи в Октябрьском районе — погибли четыре человека.