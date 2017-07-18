Уснул за рулём: водитель «Лексуса» устроил массовое ДТП на трассе

«Лексус» перевернулся после столкновения с «Тойотой»
«Лексус» перевернулся после столкновения с «Тойотой»


Вечером 17 июля на трассе М52 в Бердске «Лексус» устроил массовую аварию — пострадало 7 машин.


«"Лексус", следовавший со стороны Новосибирска, врезался в колонну автомобилей, выстроившихся возле светофора на Спортивной для поворота в Бердск, после чего перевернулся», — сообщает сообщество «Автобердск».


Первой под удар «Лексуса» попала «Тойота Порте» с девушкой за рулём, а потом ещё пять стоявших за «Тойотой» машин.


Водитель перевернувшегося «Лексуса» признался, что уснул за рулём и проснулся уже после того, как произошла авария, пишет «Автобердск».


«Тойота» оказалась сильно разбита после аварии
«Тойота» оказалась сильно разбита после аварии


На месте ДТП работали врачи «скорой помощи», они отвезли в больницу пострадавшую женщину.


Дополнение: В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что за рулём «Лексуса» был 55-летний водитель. Сначала «Лексус» врезался в «Тойоту Опа» и «Тойоту Порте». После этого «Тойота Порте» столкнулась с «Тойотой Хайлендер», а «Тойота Опа» — с «Ниссаном АД», который потом отбросило в «Тойоту ББ».


В аварии пострадала пассажирка «Тойоты Порте» — у неё ушибы и ссадины, а также 65-летний водитель «Тойоты Опа», у него ушибы.


В последнее время в Новосибирске участились аварии с участием машин-перевёртышей. Вчера на Красном проспекте «Тойота Ист» легла на крышу после того, как зацепила другую машину на повороте.

Ксения Евдокимова
Фото Сергея Болдырева из группы «АвтоБердск» (vk.com/autoberdsk)

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