Mitsubishi рассекретила кроссовер-минивэн Expander

Mitsubishi опубликовала тизеры нового минивэна Expander, который создан на основе концепт-кара XM.


По данным производителя, машина сочетает качества минивэна и кроссовера. В автомобиле три ряда сидений, он выполнен в стиле всех последних Mitsubishi с характерной радиаторной решеткой.


Визуально машина действительно напоминает что-то среднее между этими двумя типами машин: капот длиннее, чем у минивэнов, но не дотягивает до кроссоверов, длина всё же скорее напоминает минивэн. 


Автомобиль оснастят 1,5-литровым бензиновым мотором и вариатором.


Mitsubishi рассекретила кроссовер-минивэн Expander (фото)


Mitsubishi рассекретила кроссовер-минивэн Expander (фото)


НГС.АВТО
Фото mitsubishi.com

Прочтений: 740
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Приоритет «СИБЭКО» — диалог с потребителем
20 июля пройдёт онлайн-конференция начальника управления по работе с физическими лицами АО «СИБЭКО»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено