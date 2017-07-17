Mitsubishi рассекретила кроссовер-минивэн Expander

Mitsubishi опубликовала тизеры нового минивэна Expander, который создан на основе концепт-кара XM.





По данным производителя, машина сочетает качества минивэна и кроссовера. В автомобиле три ряда сидений, он выполнен в стиле всех последних Mitsubishi с характерной радиаторной решеткой.





Визуально машина действительно напоминает что-то среднее между этими двумя типами машин: капот длиннее, чем у минивэнов, но не дотягивает до кроссоверов, длина всё же скорее напоминает минивэн.





Автомобиль оснастят 1,5-литровым бензиновым мотором и вариатором.













