300 новосибирцев вышли на митинг против застройки пустыря в Академгородке

Более 300 человек пришло на пустырь на углу ул. Демакова и Российской, чтобы защитить его от застройки
Более 300 человек пришло на пустырь на углу ул. Демакова и Российской, чтобы защитить его от застройки

Вечером 17 июля неравнодушные жители Академгородка вышли на митинг против возведения новостроек на углу ул. Демакова и Российской, расположенном в микрорайоне «Щ». 


Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, пустырь в Академгородке площадью 2,5 га выставили на торги в конце июня. В описании аукциона было указано, что на территории можно строить многоэтажные жилые здания. 5-летний договор аренды земли Росимущество оценило в 17,63 млн руб. 14 июля аукцион был отменен — распоряжение подписала замруководителя территориального управления Росимущества Надежда Кадималиева. Сегодня, 17 июля, аукцион аннулирован на сайте torgi.gov.ru. Сегодня же мэр Анатолий Локоть заявил о договоренностях с Росимуществом — ведомство поддержало идею горожан разбить на этом участке земли сквер


Несмотря на отмененные торги, жители Академгородка все равно решили встретиться вечером 17 июля и подписать резолюцию с просьбой оставить этот участок для сквера. На встречу пришло около 300 неравнодушных местных жителей.  


Жители Академгородка подписывают резолюцию митинга о перезонировании пустыря на ул. Демакова 
Жители Академгородка подписывают резолюцию митинга о перезонировании пустыря на ул. Демакова 


«Нужно понимать, что эти торги все равно были бы аннулированы, потому что мы написали жалобу в ФАС и в прокуратуру — к этому аукциону был ряд формальных претензий. 


Отмена этого конкурса не означает, что там решено делать сквер. Для того чтобы ситуация была решена, необходима передача участка в муниципальную собственность, необходимо перезонирование 


(сейчас участок находится в зоне коммерческого назначения, для создания парка нужно перевести его в зону озеленения. — М.Ш.). Я очень надеюсь, что эта территория войдет в федеральную программу по благоустройству городской среды 2018–2022 годов, сейчас в мэрии идет обсуждение того, какие проекты попадут в программу, хочется, чтобы этот проект попал», — рассказала НГС.НОВОСТИ депутат Совета депутатов Наталья Пинус.


Очередь на подпись резолюции вечером 17 июля
Очередь на подпись резолюции вечером 17 июля


Похожие протесты жителей Новосибирска возникли при угрозе застройки ул. Богдана Хмельницкого — в феврале сотни жителей вышли на митинг с требованием признать улицу достопримечательностью

Мария Шевлягина 
Фото Натальи Пинус

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