300 новосибирцев вышли на митинг против застройки пустыря в Академгородке

Более 300 человек пришло на пустырь на углу ул. Демакова и Российской, чтобы защитить его от застройки

Вечером 17 июля неравнодушные жители Академгородка вышли на митинг против возведения новостроек на углу ул. Демакова и Российской, расположенном в микрорайоне «Щ».





Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, пустырь в Академгородке площадью 2,5 га выставили на торги в конце июня. В описании аукциона было указано, что на территории можно строить многоэтажные жилые здания. 5-летний договор аренды земли Росимущество оценило в 17,63 млн руб. 14 июля аукцион был отменен — распоряжение подписала замруководителя территориального управления Росимущества Надежда Кадималиева. Сегодня, 17 июля, аукцион аннулирован на сайте torgi.gov.ru. Сегодня же мэр Анатолий Локоть заявил о договоренностях с Росимуществом — ведомство поддержало идею горожан разбить на этом участке земли сквер.





Несмотря на отмененные торги, жители Академгородка все равно решили встретиться вечером 17 июля и подписать резолюцию с просьбой оставить этот участок для сквера. На встречу пришло около 300 неравнодушных местных жителей.







Жители Академгородка подписывают резолюцию митинга о перезонировании пустыря на ул. Демакова





«Нужно понимать, что эти торги все равно были бы аннулированы, потому что мы написали жалобу в ФАС и в прокуратуру — к этому аукциону был ряд формальных претензий.





Отмена этого конкурса не означает, что там решено делать сквер. Для того чтобы ситуация была решена, необходима передача участка в муниципальную собственность, необходимо перезонирование





(сейчас участок находится в зоне коммерческого назначения, для создания парка нужно перевести его в зону озеленения. — М.Ш.). Я очень надеюсь, что эта территория войдет в федеральную программу по благоустройству городской среды 2018–2022 годов, сейчас в мэрии идет обсуждение того, какие проекты попадут в программу, хочется, чтобы этот проект попал», — рассказала НГС.НОВОСТИ депутат Совета депутатов Наталья Пинус.







Очередь на подпись резолюции вечером 17 июля





Похожие протесты жителей Новосибирска возникли при угрозе застройки ул. Богдана Хмельницкого — в феврале сотни жителей вышли на митинг с требованием признать улицу достопримечательностью.