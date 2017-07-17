Обской монстр: новосибирец поймал метровую рыбину

Огромная щука попалась на воблер в Колыванском районе
Огромная щука попалась на воблер в Колыванском районе

Опытный рыбак из Новосибирска Михаил Кравченко поймал в Оби щуку весом 12,3 кг: из её мяса он собирается сделать котлеты, а из головы — чучело.


Рекордный трофей попался новосибирцу 16 июля во время рыбалки в деревне Пристань-Почта Колыванского района. По словам рыболова, он удил с лодки около 2 часов, когда на воблер клюнула щука больше 110 см в длину. Как оказалось, рыбина весит 12,32 кг.


«Это случайность, удача. Рыбалка-то была недолгой, просто мне выпало счастье, скажем так, в этот день», — рассказал НГС.НОВОСТИ Михаил Кравченко.


По словам рыбака, такие большие щуки ему раньше не попадались, несмотря на то что рыбалкой увлекается уже больше 10 лет. Предыдущий личный рекорд он установил 2 года назад, выловив в Оби щуку весом 9,4 кг.


Из метровой щуки жена рыбака собирается сделать котлеты, ни для чего другого эта рыбина уже не годится — слишком жёсткая. «Ей больше 20 лет однозначно, мясо у неё просто для еды уже не совсем пригодное, а вот котлеты щучьи считаются деликатесом», — рассказал Кравченко.


Щучью голову он засолил в ведре, чтобы сделать из неё чучело и потом увезти его в Новосибирск. Оставлять трофей на даче в Мошковском районе рыбак, скорее всего, не решится. «Оставил в прошлом году на даче и мыши погрызли, поэтому заберу с собой, наверное», — говорит Михаил Кравченко.


С начала июля уже несколько новосибирских рыбаков поймали гигантских щук, достигающих в длину до метра. 

Ольга Хмелевская 
Фото предоставлено Михаилом Кравченко

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