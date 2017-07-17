Бизнесмены задолжали новосибирцам 100 миллионов рублей

За месяц зарплатные долги в регионе сократилась на 16,5 %

К началу июля предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 99,6 млн руб. — большую часть этой суммы должны не выплатили компании из строительной отрасли.





За последний месяц — с 1 июня по 1 июля — зарплатные долги в регионе сократилась на 16,5 %. «Своевременно не получили заработную плату 2,2 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 45 732 руб. невыплаченной заработной платы», — рассказали в Новосибирскстате.





По официальным данным, значительная часть всей суммы задолженности — 32,7 млн руб. — это долги перед работниками, уволенными в 2016 году и раньше.







На 1 июля 2017 года больше всего денег работникам задолжали предприятия строительной отрасли ООО «МСУ-78», ОАО «Сибтрубопроводстрой» и обрабатывающие производства ОАО «ЛДСК» — на долю этих компаний приходится 90,6 % общей суммы задолженности. «Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств», — пояснили статистики.







Работник может вернуть свои деньги с помощью четырех ведомств: государственной инспекции труда, судов, прокуратуры и СК.





«При этом он может подавать заявления во все ведомства параллельно. В прокуратуру гражданин может лично обратиться, и ведомство уже по факту обращения должно провести проверку. Гражданин может подать письменное обращение, при этом форма обращения свободная. На сайте прокуратуры Новосибирской области есть интернет-приемная — можете написать письмо там. Прокуратура проведет проверку и при наличии нарушений направит дело в Следственный комитет», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.





В Новосибирске бывало немало случаев, когда работодателей заставляли вернуть долги по зарплате. 3 июля суд заставил директора «Афины Паллады» отдать подчиненному миллион — и 45-летний директор ЗАО «Управляющая компания "Афина Паллада"» Гайк Магакелян полностью признал свою вину и выплатил долг по зарплате аудитору фирмы.

