«Пришлось побороться»: школьник отбил девочку от трёх пьяных мужчин на пляже

Александр Захаренко в спортклубе «Бердск»
Александр Захаренко в спортклубе «Бердск»

15-летний школьник из Бердска Александр Захаренко спас 14-летнюю знакомую от напавших на неё пьяных мужчин.


На прошлой неделе девятиклассник школы № 3 Александр в компании своих друзей отдыхал на пляже «Ремикс» в Бердске. Недалеко от школьников расположилась компания из 3 нетрезвых мужчин лет 30–35.


«Они начали лезть к нам, в воду затаскивать силой. Мы отошли, сели играть в карты, они к нам подсели, и мы спокойно поиграли. Потом они опять начали за нами бегать, к девочке начали приставать, лапать её», — рассказал НГС.НОВОСТИ о конфликте Александр.


Как рассказал школьник, один из мужчин забрал у его друга телефон за 10 тыс. руб., положил его в сумку, а после этого нетрезвая компания решила удалиться. Школьники догнали их и попросили вернуть телефон. Мужчины отказались, начали ругаться матом, схватили за волосы 14-летнюю знакомую Александра Захаренко и попытались её душить.


«Я их предупредил: "Ещё раз полезете — будет сила применена". Они не услышали», — вспоминает Александр.


Дальше конфликт развивался стремительно. «Один на меня начал лезть, я ему в нос дал. Второй говорит: "Я тебя бутылкой сейчас ударю". Я его оттолкнул и тоже по лицу попал. С третьим пришлось побороться: он на меня кинулся на удушающий [приём], я его бил по корпусу и завалил, он начал меня душить, я вырвался и попал ему по лицу. И приехала полиция», — описал драку школьник.


Саша 2 года занимается смешанными единоборствами в спортивном клубе «Бердск». Школьник уверен, что это и помогло ему противостоять трём взрослым мужчинам в одиночку. К тому же Саша уже не первый раз помогал защитить своих знакомых — парень говорит, что в его жизни уже были два подобных инцидента. После случая на пляже в Бердске школьника наградили в спортклубе. 


Жители Новосибирска и области не первый раз смело заступаются за девушек, однако иногда нападающие превращаются в жертву. В мае новосибирец Дмитрий Морковин заступился за девушку, к которой приставал нетрезвый бизнесмен: Дмитрий нокаутировал мужчину, тот получил множественные переломы и написал заявление в полицию.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/scbe_berdsk

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