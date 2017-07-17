Угоняли с парковок ТЦ: дело серийных угонщиков из Новосибирска отправили в суд

Два года молодые люди зарабатывали на жизнь угоном
Два года молодые люди зарабатывали на жизнь угоном

В Кировском районном суде Новосибирска будут судить четырёх новосибирцев — их обвиняют в угонах и вымогательстве вознаграждения за возврат машин.


«В течение 2 лет совершались преступления. И часть машин была возвращена самими злоумышленниками, — рассказал НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора НСО по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин. — После того, как им (преступникам. — А.И.) давали денежные средства, потерпевшим поступали звонки либо через SMS. И машины были обнаружены в установленном месте».


Лямкин уточнил, что в серийных кражах машин подозреваются 33-летний Сергей Латышев, 27-летний Алексей Черепанов, 28-летний Николай Фомичёв и 27-летний Кирилл Шик. Автомобили мужчины похищали со стоянок крупных торговых центров.


По данным следствия, после похищения преступники предлагали владельцам авто вернуть машины за вознаграждение — от 60 до 80 тыс. руб. Из 47 украденных машин 38 хозяева выкупили обратно. «По 3 эпизодам были совершены мошенничества — потерпевшие перечисляли денежные средства, однако автомобили им не были возвращены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.


Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила его в Кировский районный суд Новосибирска. Всего за два года по делам проходит 51 потерпевший, общая сумма ущерба — почти 17 млн руб. Из них удалось возместить 13 млн руб.


Совсем недавно в суд ушло дело подозреваемых в серийных угонах в Ленинском районе — для взлома автомобилей мужчины использовали код-грабберы.

Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова

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