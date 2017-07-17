Новосибирцы начали распродавать очень дорогие фермы для производства биткойнов

Ферма для майнинга криптовалюты

На новосибирских сайтах объявлений появились предложения о продаже оборудования для майнинга криптовалют — за готовые «фермы» просят по несколько сотен тысяч рублей.





На сайте НГС.ОБЪЯВЛЕНИЯ за 250 тыс. руб. предлагаются готовые фермы для майнинга, состоящие из 8 видеокарт.





Продавец ферм, представившийся Сергеем Юрьевичем, говорит, что такие вложения могут окупиться за 7 месяцев. Спрос на майнинговое оборудование существенно снизился в последние 2 недели, признаёт предприниматель.





Ещё в середине июня резкий рост стоимости самой известной криптовалюты — биткойна — вызвал в Новосибирске ажиотажный спрос на видеокарты. С конца марта к июню курс вырос с 1000 до 2855 долл., а после этого начал понижаться, достигнув к 16 июля 1933 долл. Сегодня, 17 июля, стоимость биткойна подросла до 2051 долл.





«Это всего лишь коррекция», — считает продавец ферм. По его мнению, стоимость криптовалюты вскоре пойдёт вверх.





Криптовалюты (в частности, биткойны) — расчётная единица в платёжных системах, которые существуют вне государственных или банковских структур. Их надёжность обеспечивается за счёт специальных протоколов шифрования (криптографии), поддержка которых осуществляется сетью независимых друг от друга компьютеров. Производством криптовалюты, или майнингом, может заниматься любой желающий с помощью компьютерного оборудования. В июне в Новосибирске начали расти цены на видеокарты — их используют для производства биткойнов.