Спрятался в норе под крапивой: пропавшего в лесу под Новосибирском мальчика нашли спустя 5 часов

3-летнего Илью искали местные жители и полиция

Вечером 17 июля, спустя почти пять часов после исчезновения, местные жители нашли 3-летнего Илью Чечета.





Как уже сообщали НГС.НОВОСТИ, утром 17 июля в лесу возле села Бочкарёво в Черепановском районе пропал 3-летний Илья Чечет. Он исчез в 11:20, когда его мама с братьями Ильи собирали ягоды. На поиски мальчика собирались отправить МЧС и волонтёров, однако около 16:00 местные жители, которые помогали полицейским прочёсывать лес, сами наткнулись на малыша.





«Я собирал людей, привозил их партиями. Человек 15 привёз на место в лес, там уже с матерью общалась полиция. Только последнюю партию привез людей — и мальчик нашёлся. Его нашёл 34-летний механизатор предприятия "Река жизни" Николай Толстов», — рассказал НГС.НОВОСТИ глава Бочкарёвского сельсовета Владимир Калиновский.





Как добавил Калиновский, Илью Чечета было сложно найти, потому что он не плакал и не кричал.





«Мальчик сидел молча в кустах крапивы. Самое интересное, что мимо этого места сначала прошёл участковый, потом подростки проходили, его кричали, — он не откликался.





А Толстов молодец — он заметил, что там трава примята и что-то наподобие норы в траве сделано — и пошёл туда, нашёл мальчишку», — добавил Калиновский.







В Новосибирской области уже происходили случаи исчезновения детей в лесу — 21 июня 2013 года сотни волонтёров из Новосибирска отправились в отдалённую деревню Каргатского района, где вместе с полицией, СК и местными жителями три недели прочёсывали лесополосу в поисках 8-летнего Кости Кривошеева. Мальчика найти так и не удалось.