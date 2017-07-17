«Тойота» перевернулась и собрала пробку на Красном проспекте

Перевернувшаяся «Тойота»
Перевернувшаяся «Тойота»


Днём 17 июля на Красном проспекте в Новосибирске перевернулась иномарка.


Авария произошла около 15:30 недалеко от перекрёстка Красного проспекта и ул. Достоевского. В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что перевернувшаяся машина — «Тойота Ист».


«За рулём была девушка 25 лет. Она ехала по Красному проспекту, зацепила машину, которая ехала по Достоевского, не справилась с управлением, и машина легла на крышу. Машину уже убрали, пострадавших нет», — рассказали в Госавтоинспекции.


Очевидица аварии рассказала НГС.НОВОСТИ, что недалеко от перевернувшейся машины стояли 2 машины со включенной «аварийкой» — заметных повреждений у автомобилей не было.


По данным сервиса Яндекс.Карты, около 16:00 на участке Красного проспекта от ул. Писарева до Гоголя скопилась пробка.


Пробка на Красном проспекте
Пробка на Красном проспекте


Машины-перевёртыши на дорогах для Новосибирска не редкость. На прошлой неделе в городе произошли 2 такие аварии: возле станции метро «Студенческая» после столкновения на крышу легла белая «Тойота», а на следующий день «Субару» перевернулась после аварии на перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Ксения Евдокимова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску, скриншот yandex.ru/maps 

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