Набрать грибов и выжить: 6 советов для грибников от МЧС

Для похода в лес нужно обязательно взять с собой телефон, нож и спички
Для похода в лес нужно обязательно взять с собой телефон, нож и спички

Грибной сезон прибавил работы новосибирским спасателям: люди в лесах теряются чуть ли не каждый день.


Например, утром 17 июля в в лесу возле села Бочкарёво в Черепановском районе пропал 3-летний мальчик. К счастью, обошлось — его нашли спустя 5 часов в крапиве.


В новосибирском управлении МЧС составили памятку для тех, кто отправляется за грибами и ягодами, — НГС.НОВОСТИ внимательно изучили ее и попросили охотника и путешественника-экстремала дополнить полезными советами.


Что брать с собой

Обязательно возьмите с собой заряженный сотовый телефон, дождевик, нож и спички. Пригодятся и обычные наручные часы — с их помощью можно определять стороны света.


«Необходимо расположить часы так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце, а угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить пополам. И линия, разделяющая этот угол, будет указывать на юг», — советует охотник Валерий Краев.


Как одеться

Если боитесь, что заблудитесь и придется звать на помощь, — одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут не заметить, поэтому лучше накинуть куртку, которую видно издалека. Подойдет и верхняя одежда со светоотражающими полосками или рисунками. При этом она должна быть максимально закрытой. Это убережёт вас от порезов, царапин и от укусов насекомых, советуют в МЧС.


Как не потеряться 

Не стоит ходить по лесу в одиночку и забираться в дремучую глушь — лучше ходите там, где берёт сотовая связь.


По возможности запоминайте на пути как можно больше ориентиров. Это могут быть необычные деревья, горки, тропинки и другие природные ориентиры, уточняет Валерий Краев. А самый верный способ не заблудиться в лесу — ориентироваться по солнцу. 


Все-таки заблудились. Что делать? 

В МЧС призывают к хладнокровию — не паникуйте. Остановитесь и подумайте, откуда пришли, не слышно ли криков, шума. Выйти к людям помогают звуки и ориентиры: работающий трактор (его слышно за 3–4 км), собачий лай (2–3 км). А лучший ориентир — железная дорога, шум от поездов слышно за 10 км, уверяют в МЧС. 


По возможности заберитесь на высокое дерево, чтобы осмотреться: нет ли рядом деревни или реки. Если у вас есть с собой сотовый телефон, позвоните по номеру 112 (единая служба спасения) и оставайтесь на месте.


Если вы вынуждены искать обратный путь сами, то ориентируйтесь по линии электропередачи, железной дороге, газопроводу или реке — все они в итоге приведут к людям. «Можно сориентироваться по следам. Например, если где-то проходила лошадь с повозкой или проезжал автомобиль, нужно просто иди по следу, он рано или поздно приведёт на дорогу либо в деревню», — рассуждает Валерий Краев.


Оставляйте знаки для поисковиков 

«Когда человек понял, что он заблудился, и пошёл в обратную сторону, ему нужно делать какие-то отметки на деревьях. Например, оставлять сломанные ветки на определенной высоте, обычно на уровне человеческого роста, чтобы тот человек, который шел по следам, мог эту сломанную ветку заметить», — советует опытный путешественник-экстремал Алексей Ляшенко.


Ночевка в лесу: главное — не замерзнуть

Если уже стемнело, а вы все ещё блуждаете по лесу, подыщите место для ночлега. Прогулки в темноте могут закончиться травмами. 


«Ночевать нужно на небольшой возвышенности, чтобы не было ложбинки, чтобы, если пойдёт дождь, туда вода не натекла. Если это лес хвойный, можно набрать лапника, постелить его и сделать себе койко-место, чтобы от земли холод не шёл», — советует Валерий Краев.


«Если вам необходимо ночевать в лесу, костёр обязателен, — добавляет Алексей Ляшенко. — Желательно так разводить костёр, чтобы он дымил побольше. Для этого берутся сухие веточки — валежник, вытаптывается полянка, чтобы лес не загорелся, разводится небольшой костер и засыпается свежесорванной травой. Будет очень много дыма. Это будет отпугивать комаров, и если вас пошли искать, то по запаху костра быстрее найдут. Если нет спичек и костёр развести нельзя, нужно постараться ещё до заката солнца высушить всю одежду, чтобы в ночь на еловнике лечь в сухой одежде».


Что есть и пить?

Все просто — лесные ягоды, летом их в лесу полно. Главная проблема — вода, без нее человек долго не проживет. Валерий Краев советует: лучше попытаться найти место, где скапливается дождевая вода или роса. Если нет — придется пить из первого попавшегося на пути водоема.


«Воду из речки лучше вскипятить. Если такой возможности нет, то чуть-чуть отстоять», — рекомендует Валерий Краев.


В МЧС, кстати, справедливо замечают, что в лес не стоит идти без бутылочки с водой и хотя бы бутерброда. Рюкзак от них тяжелее не станет, а вот жизнь спасти нехитрые припасы вам могут.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 966
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Приоритет «СИБЭКО» — диалог с потребителем
20 июля пройдёт онлайн-конференция начальника управления по работе с физическими лицами АО «СИБЭКО»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено