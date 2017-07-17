Сквер вместо высотки: на знаменитом пустыре Академгородка разобьют парк

Пустырь на пересечении ул. Демакова и Российской

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области передумало отдавать под застройку участок на углу ул. Демакова и Российской — мэр Анатолий Локоть заявил, что сделает тут сквер.





«Знаю, жителей Академгородка встревожила информация, что территория, которую мы планировали отдать под сквер, может быть сдана в аренду частным лицам. Обсудил этот вопрос с территориальным управлением Росимущества, рассказал о наших планах по благоустройству зелёной зоны. Очень приятно, что ведомство поддержало инициативу города и жителей Академгородка. Теперь появляется реальная возможность на заброшенной территории благоустроить уютный сквер для отдыха горожан», — написал 17 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





Распоряжение об отмене аукциона 14 июля подписала заместитель руководителя территориального управления Росимущества Надежда Кадималиева (копия документа есть в распоряжении редакции НГС). Сегодня, 17 июля, аукцион аннулирован на сайте torgi.gov.ru.







По словам Анатолия Локтя, теперь мэрия хочет получить эту землю в городскую собственность — после этого здесь разобьют сквер.







Пустырь в Академгородке площадью 2,5 га выставили на торги в конце июня. В описании аукциона было указано, что на территории можно строить многоэтажные жилые здания. 5-летний договор аренды земли Росимущество оценило в 17,63 млн руб.

